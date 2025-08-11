Сабах съобщи, че клубът вече е продал половината билети за домакинството на Левски

site.btaСабах съобщи, че клубът вече е продал половината билети за домакинството на Левски
От Сабах съобщиха, че вече са продали половината билети за домакинството на Левски от третия кръг на Лигата на конференциите, съобщава сайтът azerisport.com.
Реваншът е в четвъртък в Баку от 19:00 часа българско време, като първата среща завърши с минимален успех на "сините" с попадение на Борислав Рупанов в последната минута на добавеното време.
Според медията вече са продадени 3900 билети от общия капацитет от 8700 зрители на стадион "Банк Република Арена", като има определени места и за привържениците на Левски, които ще пътуват за Азербайджан. Пропуските са достъпни като са на цена между 2 и 5 манат, което е между 2 и 5 лева.
