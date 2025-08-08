Подробно търсене

Директорът на Байерн Мюнхен Макс Еберл заяви, че привличането на Ник Волтемаде не е на дневен ред

Ива Кръстева
Директорът на Байерн Мюнхен Макс Еберл заяви, че привличането на Ник Волтемаде не е на дневен ред
Директорът на Байерн Мюнхен Макс Еберл заяви, че привличането на Ник Волтемаде не е на дневен ред
снмка: Harry Langer/dpa via AP
Мюнхен,  
08.08.2025 11:39
 (БТА)

Изпълнителният директор на Байерн Мюнхен Макс Еберл заяви, че привличането на нападателя на Щутгарт Ник Волтемаде в германския шампион в момента "не е на масата", съобщава ДПА.

"Казахме достатъчно за това. Отстоявахме позицията си. Положихме усилия да вземем играча. Щутгарт не даде сигнал, че иска да преговаря", каза Еберл.

Той обаче не изключва напълно възможността за трансфер на 23-годишния Волтемаде.

"Никога не можеш да изключиш това", заяви Еберл.

"Няма пречка до 1 септември, когато трансферният прозорец затваря. Винаги има някакво движение. Спокойни сме, имаме състав и ще видим какво ще се случи", добави той.

Опитите на Байерн да привлече Волтемаде от Щутгарт досега се провалиха, тъй като носителите на Купата на Германия са отказали две оферти, втората от които е около 55 милиона евро, без дори да започнат преговори.

Твърди се, че Волтемаде е готов за трансфер при "баварците", въпреки договора си с Щутгарт до 2028-а, но клубът ще обмисли освобождаването му само, ако бъде направена оферта от поне 65 милиона евро. 

/ИК/

Свързани новини

04.08.2025 12:54

Дениз Ундав подкрепя съотборника си Ник Волтемаде, който иска да напусне Щутгарт в посока Байерн Мюнхен

Дениз Ундав заяви, че прави всичко възможно, за да подкрепи колегата си от германския национален отбор и Щутгарт Ник Волтемаде във връзка с потенциалния му трансфер в Байерн Мюнхен.
31.07.2025 16:03

Байерн не се е отказал от трансфер на Ник Волтемаде, но и не желае да завиши първата си оферта към Щутгарт

Германският футболен клуб Байерн Мюнхен все още се надява да привлече нападателя Ник Волтемаде от Щутгарт, пише вестник "Билд". Баварците обаче нямат намерение да увеличават първоначалната си оферта.  Според информация на "Билд", самият футболист се
28.07.2025 17:55

Трансферната цел на Байерн Мюнхен - Волтемаде, започна подготовка с Щутгарт

Нападателят Ник Волтемаде започна подготовка с клубния си отбор Щутгарт на фона на интереса от страна на шампиона Байерн Мюнхен, пише ДПА. Щутгарт ще тренира на базата в Ротах-Егерн до събота за старта на сезона, който започва на 16 август с мача за
24.07.2025 13:49

Байерн Мюнхен се е отказал от трансфера на Ник Волтемаде

Германският футболен клуб Байерн Мюнхен няма да изпраща повече оферти на Щутгарт за нападателя Ник Волтемаде, съобщават медии в страната. Самият играч има споразумение с баварците за личните условия, но двата отбора не могат да постигнат съгласие за

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:08 на 08.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация