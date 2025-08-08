Директорът на Байерн Мюнхен Макс Еберл заяви, че привличането на Ник Волтемаде не е на дневен ред

Изпълнителният директор на Байерн Мюнхен Макс Еберл заяви, че привличането на нападателя на Щутгарт Ник Волтемаде в германския шампион в момента "не е на масата", съобщава ДПА.

"Казахме достатъчно за това. Отстоявахме позицията си. Положихме усилия да вземем играча. Щутгарт не даде сигнал, че иска да преговаря", каза Еберл.

Той обаче не изключва напълно възможността за трансфер на 23-годишния Волтемаде.

"Никога не можеш да изключиш това", заяви Еберл.

"Няма пречка до 1 септември, когато трансферният прозорец затваря. Винаги има някакво движение. Спокойни сме, имаме състав и ще видим какво ще се случи", добави той.

Опитите на Байерн да привлече Волтемаде от Щутгарт досега се провалиха, тъй като носителите на Купата на Германия са отказали две оферти, втората от които е около 55 милиона евро, без дори да започнат преговори.

Твърди се, че Волтемаде е готов за трансфер при "баварците", въпреки договора си с Щутгарт до 2028-а, но клубът ще обмисли освобождаването му само, ако бъде направена оферта от поне 65 милиона евро.