Янис Карабельов влезе като резерва при поражение на Партизан в Белград

Българският полузащитник Янис Карабельов влезе в игра в 86-ата минута при домакинското поражение на Партизан Белград с 0:2 от Хибърниън (Шотландия) в мач от третия предварителен кръг на Лига на конференциите. 26 000 фенове по трибуните в сръбската столица останаха разочаровани, когато любимците им останаха с човек по-малко още в 34-тата минута.

Хибърниън поведе в 40-ата минута, когато след центриране от корнер топката стигна на далечната греда до Мартин Бойл и той бе точен.

След подновяването на играта шотландците стигнаха до втори гол. В 70-ата минута отново Бойл се разписа, но този път от дузпа.