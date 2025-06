Капитанът на юношеския национален отбор на България Михаил Полендаков ще продължи кариерата си в Шефилд Юнайтед

Капитанът на юношеския национален отбор на България (до 19 години) Михаил Полендаков ще продължи кариерата си в английския Шефилд Юнайтед, който се състезава във второто ниво на футбола Лига Чемпиъншип. Новината беше съобщена от профила на клуба в социалната мрежа Х The Bladesman, както и от eflanalysis.com.

Полендаков играе като десен бранител, юноша е на Септември (София), където е играл през цялото време. Именно в Септември започва и кариерата му в мъжкия футбол, като въпреки 18-те си години вече има 40 мача.

Той започва като дефанзивен халф и централен бранител, неизменен участник в юношеските национални отбори на България. Но в мъжкия футбол е преместен като десен бек, където играе много силно.

Септември (София) ще получи трансферна сума, която за момента остава неназована. Преди няколко дни се появи информацията, че Полендаков ще премине в Англия, но в Шефилд Уензди. От този клуб също са имали интерес към младия софиянец, но заради промяната в собствеността и трудната финансова ситуация не са имали как да реализират сделката.

Шефилд Юнайтед вече познава добре българския пазар, тъй като през зимата привлече Кристиан Нвачукву от Ботев (Пловдив). 18-годишното нигерийско крило обаче няма мачове нито за първия, нито за втория отбор. Местният вестник "Стар" съобщава и за още една потенциална покупка на "Остриетата" – какъвто е прякорът на ангрийския клуб, свързана с България. Става дума за крилото на Ботев (Пловдив) Ехидже Укаки, каквато за момента не е анонсирана.

Шефилд Юнайтед завърши през изминалия сезон на 3-о място в Лига Чемпиъншип и игра плейофи за изкачване във Висшата лига, но на финала беше победен от Съндърланд.

Septemvri Sofia right-back Mihail Polendakov is likely to sign for Sheffield United. The 18 year old Bulgarian was set to join Russian club FC Rostov but has had a late change of mind.



