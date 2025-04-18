Монтана 2003 е новият шампион на България по баскетбол за жени

Шампионът Берое се наложи над носителя на Купата на страната Монтана 2003 с 84:69 (19:29, 21:11, 24:16, 20:13) като гост в зала „Младост“ в Монтана в първия мач от финалния плейоф за титлата в женското баскетболно първенство на България