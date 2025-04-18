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Монтана 2003 е новият шампион на България по баскетбол за жени

Кремена Младенова
Монтана 2003 е новият шампион на България по баскетбол за жени
Монтана 2003 е новият шампион на България по баскетбол за жени
Снимка: Кореспондент на БТА в Стара Загора Емил Димов (ПК)
Стара Загора,  
18.04.2025 19:49
 (БТА) 
Всички досегашни шампиони на България по баскетбол за жени:

1945: Раковски          (София)
1946: Раковски          (София)
1947: Спартак           (София)
1948: Локомотив         (София)
1949: Локомотив         (София)
1950: Локомотив         (София)
1951: Локомотив         (София)
1952: Локомотив         (София)
1953: Ударник           (София)
1954: Ударник           (София)
1955: Ударник           (София)
1956: Ударник           (София)
1957: Славия            (София)
1958: Славия            (София)
1959: Славия            (София)
1960: Академик          (София)
1961: Славия            (София)
1962: Славия            (София)
1963: Славия            (София)
1964: Славия            (София)
1965: Славия            (София)
1966: Академик          (София)
1967: Локомотив         (София)
1968: Академик          (София)
1969: Академик          (София)
1970: Академик          (София)
1971: Марица            (Пловдив)
1972: Миньор            (Перник)
1973: Марица            (Пловдив)
1974: Марица            (Пловдив)
1975: Академик          (София)
1976: Академик          (София)
1977: Миньор            (Перник)
1978: Миньор            (Перник)
1979: Миньор            (Перник)
1980: Левски-Спартак    (София)
1981: Миньор            (Перник)
1982: Академик          (София)
1983: Левски-Спартак    (София)
1984: Левски-Спартак    (София)
1985: Левски-Спартак    (София)
1986: Левски-Спартак    (София)
1987: Левски-Спартак    (София)
1988: Левски-Спартак    (София)
1989: Кремиковци        (София)
1990: Електрон          (Стара Загора)
1991: Локомотив         (София)
1992: ДЗУ               (Стара Загора)
1993: Кремиковци        (София)
1994: Левски-Тотел      (София)
1995: Фитинги           (Монтана)
1996: Стомана           (Перник)
1997: Кремиковци        (София)
1998: Кремиковци        (София)
1999: Кремиковци        (София)
2000: Монтана           (Монтана) 
2001: Академик Тест     (Пловдив) 
2002: Славия            (София)    
2003: Славия            (София)     
2004: Славия            (София)     
2005: Лукойл Нефтохимик (Бургас) 
2006: Лукойл Нефтохимик (Бургас) 
2007: ЦСКА              (София)              
2008: Дунав Еконт       (Русе)
2009: Лукойл Нефтохимик (Бургас) 
2010: Лукойл Нефтохимик (Бургас)
2011: Нефтохимик        (Бургас)
2012: Дунав 8806        (Русе)
2013: Дунав 8806        (Русе)
2014: Дунав 8806        (Русе)
2015: Дунав 8806        (Русе)
2016: Монтана 2003      (Монтана)
2017: Хасково 2012      (Хасково)
2018: Монтана 2003      (Монтана)
2019: Монтана 2003      (Монтана)
2020: -----------------------------------
2021: Берое             (Стара Загора)
2022: Берое             (Стара Загора)
2023: Берое             (Стара Загора)
2024: Берое             (Стара Загора)
2025: Монтана 2003      (Монтана)

/КМ/

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