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Александър Томаш определи групата на ЦСКА за домакинството срещу Локомотив София

Кремена Младенова
Александър Томаш определи групата на ЦСКА за домакинството срещу Локомотив София
Александър Томаш определи групата на ЦСКА за домакинството срещу Локомотив София
снимка: Благой Кирилов/БТА (архив)
София,  
02.04.2025 10:27
 (БТА)

Треньорският щаб на ЦСКА определи група от 20 футболисти за днешния домакински двубой срещу Локомотив (София) от 27-ия кръг на Първа професионална лига.

Мачът ще се играе от 19:15 часа на Националния стадион „Васил Левски“.

Групата на ЦСКА: 25. Иван Дюлгеров, 21. Фьодор Лапоухов, 15. Тибо Вион, 4. Адриан Лапеня, 6. Лиъм Купър, 13. Браян Кордоба, 18. Мика Пинто, 19. Иван Турицов, 3. Сейни Санянг, 26. Марселино Кареасо, 99. Джеймс Ето’о, 7. Улаус Скаршем, 30. Петко Панайотов, 73. Илиан Илиев, 22. Джейсън Локило, 11. Матиас Фаетон, 10. Джонатан Линдсет, 8. Станислав Шопов, 16. Георги Чорбаджийски и  28. Йоанис Питас

Наказан е Лумбард Делова, а контузени са Густаво Бусато, Аарон Исека и Зюмюр Бютучи.

/КМ/

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