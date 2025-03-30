Съдийски назначения за мачовете от 28-ия кръг на Втора футболна лига

Съдийски назначения за срещите от 29-ия кръг на Втора професионална футболна лига:



2 април, сряда, 17:00 часа

Миньор Перник - Фратрия

главен съдия: Христо Митков Минчев АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Петър Николаев Михов 4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров



2 април, сряда, 17:00 часа

Лудогорец 1945 II - Несебър

главен съдия: Георги Иванов Иванов АС1: Владимир Здравков Хубенов АС2: Месут Севинчев Ахмедов 4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров

2 април, сряда, 17:00 часа

Марек 1915 - ЦСКА 1948 II

главен съдия: Димо Стоянов Димов АС1: Иван Стоянов Копчев АС2: Желязко Димитров Пилатов 4-ТИ: Стефан Атанасов Гурков

3 април, четвъртък, 17:00 часа

Ботев Пловдив II - ФК Ловеч

главен съдия: Георги Георгиев Спасов АС1: Николай Георгиев Попниколов АС2: Драгомир Веселинов Димитров 4-ТИ: Божидар Тихомиров Тодоров

3 април, четвъртък, 17:00 часа

ОФК Янтра 2019 - ПФК ЦСКА-София II

главен съдия: Любомир Николаев Вушовски АС1: Мартин Викторов Михайлов АС2: Ангел Бориславов Станчев 4-ТИ: Христофор Страцимиров Петков

3 април, четвъртък, 17:30 часа

Монтана 1921 - ОФК Спартак Плевен

главен съдия: Борис Борисов Попов АС1: Владимир Тодоров Ташков АС2: Велин Диманов Димитров 4-ТИ: Вилиян Весков Видинов

3 април, четвъртък, 18:00 часа

Етър Велико Търново - Дунав Русе

главен съдия: Мартин Живков Великов АС1: Венцислав Бориславов Банчев АС2: Владимир Йорданов Йорданов 4-ТИ: Георги Георгиев Новачев

4 април, петък, 17:00 часа

Струмска слава 1927 - ПФК Добруджа 1919

главен съдия: Иво Венциславов Андреев АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Николай Иванов Михайлов 4-ТИ: Валентин Любомиров Стефанов

4 април, петък, 17:00 часа

Беласица - Спортист 2009 Своге

главен съдия: Стилян Стоянов Колев АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Кристиян Ботев Минков 4-ТИ: Кристиан Кирилов Бучев

4 април, петък, 17:45 часа

Локомотив Горна Оряховица - Пирин 22 АД

главен съдия: Тодор Недялков Киров АС1: Живко Руменов Петров АС2: Станимир Веселинов Господинов 4-ТИ: Владимир Николаев Кирилов

СК при БФС си запазва правото на промени в назначенията.