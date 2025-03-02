Филаделфия надви лидера в НХЛ Уинипег след дузпи, Флорида излезе начело в Атлантическата дивизия

Първенство на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ)), резултати: Ню Йорк Айлендърс – Нешвил 7:4 Вашингтон – Тампа Бей 1:3 Флорида – Калгари 3:0 Питсбърг – Бостън 2:3 Калъмбъс – Детройт 5:3 Уинипег – Филаделфия 1:2 след дузпи Бъфало – Монреал 2:4 Каролина – Едмънтън 1:3 Отава – Сан Хосе 5:3 Сейнт Луис – Лос Анджелис 4:1 Юта – Ню Джърси 1:3 Анахайм – Чикаго 3:6 Сиатъл – Ванкувър 6:3 Лидери в отделните дивизии Източна конференция: Атлантическа дивизия: Флорида 77 точки, Торонто 76, Тампа Бей 74 Столична дивизия: Вашингтон 84, Каролина 72, Ню Джърси 72 "уайлд кард": Калъмбъс 68, Детройт 66 Западна конференция: Централна дивизия: Уинипег 88, Далас 78, Минесота 72 Тихоокеанска дивизия: Вегас 76, Едмънтън 74, Лос Анджелис 70 "уайлд кард": Колорадо 72, Ванкувър 65.