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Филаделфия надви лидера в НХЛ Уинипег след дузпи, Флорида излезе начело в Атлантическата дивизия

Атанас Василев
Филаделфия надви лидера в НХЛ Уинипег след дузпи, Флорида излезе начело в Атлантическата дивизия
Филаделфия надви лидера в НХЛ Уинипег след дузпи, Флорида излезе начело в Атлантическата дивизия
Снимка: AP Photo/Rio Giancarlo
Ню Йорк,  
02.03.2025 10:10
 (БТА) 
Първенство на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ)), резултати:
Ню Йорк Айлендърс – Нешвил	7:4
Вашингтон – Тампа Бей		1:3
Флорида – Калгари		3:0
Питсбърг – Бостън		2:3
Калъмбъс – Детройт		5:3
Уинипег – Филаделфия		1:2 след дузпи
Бъфало – Монреал		2:4
Каролина – Едмънтън		1:3
Отава – Сан Хосе		5:3
Сейнт Луис – Лос Анджелис	4:1
Юта – Ню Джърси			1:3
Анахайм – Чикаго		3:6
Сиатъл – Ванкувър		6:3

Лидери в отделните дивизии
Източна конференция:
Атлантическа дивизия: Флорида 77 точки, Торонто 76, Тампа Бей 74
Столична дивизия: Вашингтон 84, Каролина 72, Ню Джърси 72
"уайлд кард": Калъмбъс 68, Детройт 66 

Западна конференция:
Централна дивизия: Уинипег 88, Далас 78, Минесота 72
Тихоокеанска дивизия: Вегас 76, Едмънтън 74, Лос Анджелис 70
"уайлд кард": Колорадо 72, Ванкувър 65.

/АВ/

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