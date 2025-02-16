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ЦСКА-София победи Арда като домакин в мач от efbet Лига

Ивайло Георгиев
ЦСКА-София победи Арда като домакин в мач от efbet Лига
ЦСКА-София победи Арда като домакин в мач от efbet Лига
Снимка: Минко Чернев/БТА (ПБ)
София,  
16.02.2025 19:24
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от 21-ия кръг на efbet Лига:

ЦСКА-София - Арда 1924 (Кърджали)              2:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Джейсън Локило 9, 2:0 Мика Пинто 63

Локомотив (Пловдив) - Септември (София)        0:1 (0:0)
голмайстор: 0:1 Борислав Рупанов 60-дузпа
червен картон: Ангел Лясков (Локомотив Пловдив)

Лудогорец (Разград) - Берое (Стара Загора)     2:1 (0:0)
Голмайстори: 1:0 Кайо Видал 47, 2:0 Кайо Видал 70, 2:1 Алберто Салидо 84
червен картон: Франко Рамос (Берое) - 90+2 минута
пропусната дузпа: Оливие Вердон (Лудогорец) - 38-а минута  

в понеделник:
Славия (София) - ФК ЦСКА 1948 (София)

от събота:
Хебър 1918 (Пазарджик) - Левски (София)        1:4 (0:2)
голмайстори: 0:1 Евертон Бала 12, 0:2 Евертон Бала 21, 
0:3 Марин Петков 58, 0:4 Джавад Ел Джемили 60, 1:4 Набил Макни 81-дузпа

Спартак 1918 (Варна) - Ботев (Пловдив)         1:0 (0:0)
голмайстор: 1:0 Ромееш Ивей 55

Крумовград - Черно море (Варна)                1:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Мазир Сула 40, 1:1 Сидни Обиса 51
червен картон: Синаси Махамаду, Каталин Иту (Крумовград)

От петък:
Ботев (Враца) - Локомотив София 1929           0:3 (0:0)
голмайстори: 0:1 Спас Делев 58, 0:2 Анте Аралица 61, 0:3 Светослав Диков 85 
червен картон: Марк-Емилио Папазов (Ботев Враца) - 45

    временно класиране:
 1. Лудогорец        21  18  2   1   46:9    56
 2. Левски           21  15  1   5   41:16   46
 3. Ботев (Пд)       21  13  2   6   23:16   41
 4. Черно море       21  12  5   4   32:14   41
 5. Спартак (Вн)     21  10  5   6   28:25   35
 6. Арда             21  10  5   6   27:26   35
 7. Берое            21  9   4   8   24:18   31
 8. ЦСКА             21  8   5   8   27:22   29
 9. Славия           20  8   2   10  23:25   26
10. Септември        21  7   2   12  20:31   23
11. Крумовград       21  5   7   9   13:20   22
12. ЦСКА 1948        20  4   9   7   23:30   21
14. Локомотив (Сф)   21  5   5   11  19:34   20
13. Локомотив (Пд)   21  4   5   12  22:33   17
15. Ботев (Вр)       21  3   4   16  17:45   13
16. Хебър            21  1   7   13  16:37   10

/АВ/

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16.02.2025 19:28

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Първенство на България по футбол, мач от 21-ия кръг между отборите на ЦСКА-София и Арда (Кърджали):  ЦСКА-София - Арда (Кърджали) - 2:0 (1:0) голмайстори: 1:0 Джейсън Локило 9, 2:0 Мика Пинто 63стадион: "Васил Левски", Софияглавен съдия: Красен

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