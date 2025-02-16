ЦСКА-София победи Арда като домакин в мач от efbet Лига

Първенство на България по футбол, срещи от 21-ия кръг на efbet Лига: ЦСКА-София - Арда 1924 (Кърджали) 2:0 (1:0) голмайстори: 1:0 Джейсън Локило 9, 2:0 Мика Пинто 63 Локомотив (Пловдив) - Септември (София) 0:1 (0:0) голмайстор: 0:1 Борислав Рупанов 60-дузпа червен картон: Ангел Лясков (Локомотив Пловдив) Лудогорец (Разград) - Берое (Стара Загора) 2:1 (0:0) Голмайстори: 1:0 Кайо Видал 47, 2:0 Кайо Видал 70, 2:1 Алберто Салидо 84 червен картон: Франко Рамос (Берое) - 90+2 минута пропусната дузпа: Оливие Вердон (Лудогорец) - 38-а минута в понеделник: Славия (София) - ФК ЦСКА 1948 (София) от събота: Хебър 1918 (Пазарджик) - Левски (София) 1:4 (0:2) голмайстори: 0:1 Евертон Бала 12, 0:2 Евертон Бала 21, 0:3 Марин Петков 58, 0:4 Джавад Ел Джемили 60, 1:4 Набил Макни 81-дузпа Спартак 1918 (Варна) - Ботев (Пловдив) 1:0 (0:0) голмайстор: 1:0 Ромееш Ивей 55 Крумовград - Черно море (Варна) 1:1 (0:1) голмайстори: 0:1 Мазир Сула 40, 1:1 Сидни Обиса 51 червен картон: Синаси Махамаду, Каталин Иту (Крумовград) От петък: Ботев (Враца) - Локомотив София 1929 0:3 (0:0) голмайстори: 0:1 Спас Делев 58, 0:2 Анте Аралица 61, 0:3 Светослав Диков 85 червен картон: Марк-Емилио Папазов (Ботев Враца) - 45 временно класиране: 1. Лудогорец 21 18 2 1 46:9 56 2. Левски 21 15 1 5 41:16 46 3. Ботев (Пд) 21 13 2 6 23:16 41 4. Черно море 21 12 5 4 32:14 41 5. Спартак (Вн) 21 10 5 6 28:25 35 6. Арда 21 10 5 6 27:26 35 7. Берое 21 9 4 8 24:18 31 8. ЦСКА 21 8 5 8 27:22 29 9. Славия 20 8 2 10 23:25 26 10. Септември 21 7 2 12 20:31 23 11. Крумовград 21 5 7 9 13:20 22 12. ЦСКА 1948 20 4 9 7 23:30 21 14. Локомотив (Сф) 21 5 5 11 19:34 20 13. Локомотив (Пд) 21 4 5 12 22:33 17 15. Ботев (Вр) 21 3 4 16 17:45 13 16. Хебър 21 1 7 13 16:37 10