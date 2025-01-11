Локомотив Горна Оряховица се похвали с второ ново попълнение

Второто зимно попълнение в отбора на Локомотив Горна Оряховица е Калоян Тодоров. Калоян е роден на 22.01.1999 година и играе като вътрешен полузащитник. Последно се е състезавал във Вихрен Сандански, а преди това в Спортист Своге, Пирин Разлог, Пирин Благоевград и Чавдар Етрополе.

„Здравейте Локомотивци. Щастлив съм да се присъединя към вас. Знам, че градът е футболен и тук Локомотив е на почит. Първите ми впечатления са страхотни, виждам много добър колектив, страхотна организация и тренировъчен процес на високо ниво. Радвам се, че идвам в перспективен отбор с дългосрочни амбиции“, заяви Тодоров.

Преди това бе привлечен крилото Даниел Кабанелас.