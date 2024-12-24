Далас спечели домакинството си срещу Портланд в Националната баскетболна асоциация

Национална баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА), мачове от редовния сезон:
Шарлът - Хюстън 101:114
Кливланд - Юта 124:113
Орландо - Бостън 108:104
Филаделфия - Сан Антонио 111:106
Атланта - Минесота 117:104
Маями - Бруклин 110:95
Ню Йорк - Торонто 139:125
Чикаго - Милуоки 91:112
Мемфис - Лос Анджелис Клипърс 110:114
Оклахома Сити - Вашингтон 123:105
Далас - Портланд 132:108
Денвър - Финикс 117:90
Голдън Стейт - Индиана 105:111
Лос Анджелис Лейкърс - Детройт 114:117
Лидери в отделните дивизии
Източна конференция:
Атлантическа дивизия: Бостън 22 победи/7 загуби, Ню Йорк 19/10, Бруклин 11/18
Централна дивизия: Кливланд 26/4, Милуоки 16/12, Индиана 15/15
Югоизточна дивизия: Орландо 19/12, Маями 14/13, Атланта 15/15
Западна конференция:
Северозападна дивизия: Оклахома Сити 23/5, Денвър 16/11, Минесота 14/14
Тихоокеанска дивизия: Лос Анджелис Клипърс 17/13, Лос Анджелис Лейкърс 16/13, Голдън Стейт 15/13
Югозападна дивизия: Хюстън 20/9, Мемфис 20/10, Далас 19/10.
/КМ/