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Далас спечели домакинството си срещу Портланд в Националната баскетболна асоциация

Кремена Младенова
Далас спечели домакинството си срещу Портланд в Националната баскетболна асоциация
Далас спечели домакинството си срещу Портланд в Националната баскетболна асоциация
снимка: AP Photo/LM Otero
Далас,  
24.12.2024 08:08
 (БТА)

Национална баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА), мачове от редовния сезон: 

Шарлът - Хюстън                101:114
Кливланд - Юта                 124:113
Орландо - Бостън               108:104
Филаделфия - Сан Антонио       111:106
Атланта - Минесота             117:104
Маями - Бруклин                110:95
Ню Йорк - Торонто              139:125
Чикаго - Милуоки                91:112
Мемфис - Лос Анджелис Клипърс  110:114
Оклахома Сити - Вашингтон      123:105
Далас - Портланд               132:108
Денвър - Финикс                117:90
Голдън Стейт - Индиана         105:111
Лос Анджелис Лейкърс - Детройт 114:117

Лидери в отделните дивизии
Източна конференция:
Атлантическа дивизия: Бостън 22 победи/7 загуби, Ню Йорк 19/10, Бруклин 11/18
Централна дивизия: Кливланд 26/4, Милуоки 16/12, Индиана 15/15
Югоизточна дивизия: Орландо 19/12, Маями 14/13, Атланта 15/15

Западна конференция:
Северозападна дивизия: Оклахома Сити 23/5, Денвър 16/11, Минесота 14/14
Тихоокеанска дивизия: Лос Анджелис Клипърс 17/13, Лос Анджелис Лейкърс 16/13, Голдън Стейт 15/13
Югозападна дивизия: Хюстън 20/9, Мемфис 20/10, Далас 19/10.

/КМ/

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