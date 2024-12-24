Далас спечели домакинството си срещу Портланд в Националната баскетболна асоциация

Никола Йокич преодоля слаб старт, за да завърши с „трипъл-дабъл“ при победата на Денвър като гост на Ню Орлиънс със 132:129 след продължение в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА)