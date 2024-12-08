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Лудогорец не остави шансове за Ботев Пловдив

Асен Даскалов
Лудогорец не остави шансове за Ботев Пловдив
Лудогорец не остави шансове за Ботев Пловдив
снимка: кореспондент на БТА в Русе Бисер Тодоров
София,  
08.12.2024 18:53
 (БТА) 
Срещи от 19-ия кръг на efbet Лига:

Локомотив (София) - Септември София - 1:2 (1:1)
голмайстори: 0:1 Бертран Фурие 8, 1:1 Лука Иванов 28, 1:2 Ксандро Шенк 82
* пропусната дузпа: Кранимир Станоев 86

ФК Крумовград - Левски  - 0:2 (0:2)
голмайстори: 0:1 Александър Колев 1, 0:2 Марин Петков 23

Лудогорец - Ботев (Пловдив)    - 3:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Диниш Алмейда 12, 2:0 Педро Нареси 69, 3:0 Квадво Дуа 80-дузпа

от събота:
Локомотив (Пловдив) - Берое (Стара Загора)  - 1:2 (0:1)
голмайстори: 0:1 Леандро Годой 6, 0:2 Алберто Салидо 76, 1:2 Димитър Илиев 83-дузпа

Ботев Враца - Черно море - 2:3 (2:2)
голмайстори: 1:0 Антоан Стоянов 25, 1:1 Живко Атанасов 37, 1:2 Клаудиу Кешерю 42-дузпа, 
2:2 Мирослав Маринов 45, 2:3 Клаудиу Кешерю 69-дузпа

ЦСКА-София - ЦСКА 1948 (София) - 2:2 (0:2)
голмайстори: 0:1 Талис 27-дузпа, 0:2 Стив Фуртадо 39, 1:2 Годуин Коялипу 57, 
2:2 Зюмюр Бютучи 88 

понеделник:
Хебър - Арда Кърджали 
Спартак (Вн) - Славия 

временно класиране:  
 1. Лудогорец       18 16   2   0   39:4    50 точки
 2. Ботев (Пд)      18 13   1   4   20:10   40
 3. Черно море      19 12   4   3   30:11   40
 4. Левски          19 13   1   5   35:14   40
 5. Спартак (Вн)    18  9   4   5   24:20   31
 6. Арда            18  9   4   5   23:22   31
 7. Берое           19  9   3   7   23:16   30
 8. ЦСКА-София      19  7   5   7   25:21   26
 9. ЦСКА 1948       19  4   9   6   22:26   21
10. Крумовград      19  5   5   9   12:19   20
11. Славия          18  6   2  10   19:24   20
12. Септември       19  6   1  12   17:29   19
13. Локомотив (Пд)  19  3   5  11   20:31   14 
14. Локомотив (Сф)  19  3   5  11   12:33   14  
15. Ботев (Вр)      19  3   3  13   15:40   12
16. Хебър           18  1   6  11   14:30    9

/ИК/

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