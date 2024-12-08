Лудогорец не остави шансове за Ботев Пловдив

Имаме твърде много мачове и не сме свежи, призна наставникът на Лудогорец Игор Йовичевич
Изказвания след мача от 19-ия кръг в Първа лига между Лудогорец и Ботев Пловдив (3:0)
Срещи от 19-ия кръг на efbet Лига: Локомотив (София) - Септември София - 1:2 (1:1) голмайстори: 0:1 Бертран Фурие 8, 1:1 Лука Иванов 28, 1:2 Ксандро Шенк 82 * пропусната дузпа: Кранимир Станоев 86 ФК Крумовград - Левски - 0:2 (0:2) голмайстори: 0:1 Александър Колев 1, 0:2 Марин Петков 23 Лудогорец - Ботев (Пловдив) - 3:0 (1:0) голмайстори: 1:0 Диниш Алмейда 12, 2:0 Педро Нареси 69, 3:0 Квадво Дуа 80-дузпа от събота: Локомотив (Пловдив) - Берое (Стара Загора) - 1:2 (0:1) голмайстори: 0:1 Леандро Годой 6, 0:2 Алберто Салидо 76, 1:2 Димитър Илиев 83-дузпа Ботев Враца - Черно море - 2:3 (2:2) голмайстори: 1:0 Антоан Стоянов 25, 1:1 Живко Атанасов 37, 1:2 Клаудиу Кешерю 42-дузпа, 2:2 Мирослав Маринов 45, 2:3 Клаудиу Кешерю 69-дузпа ЦСКА-София - ЦСКА 1948 (София) - 2:2 (0:2) голмайстори: 0:1 Талис 27-дузпа, 0:2 Стив Фуртадо 39, 1:2 Годуин Коялипу 57, 2:2 Зюмюр Бютучи 88 понеделник: Хебър - Арда Кърджали Спартак (Вн) - Славия временно класиране: 1. Лудогорец 18 16 2 0 39:4 50 точки 2. Ботев (Пд) 18 13 1 4 20:10 40 3. Черно море 19 12 4 3 30:11 40 4. Левски 19 13 1 5 35:14 40 5. Спартак (Вн) 18 9 4 5 24:20 31 6. Арда 18 9 4 5 23:22 31 7. Берое 19 9 3 7 23:16 30 8. ЦСКА-София 19 7 5 7 25:21 26 9. ЦСКА 1948 19 4 9 6 22:26 21 10. Крумовград 19 5 5 9 12:19 20 11. Славия 18 6 2 10 19:24 20 12. Септември 19 6 1 12 17:29 19 13. Локомотив (Пд) 19 3 5 11 20:31 14 14. Локомотив (Сф) 19 3 5 11 12:33 14 15. Ботев (Вр) 19 3 3 13 15:40 12 16. Хебър 18 1 6 11 14:30 9
/ИК/
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