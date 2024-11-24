Черно море се върна на третото място в Първа лига след успех над ЦСКА 1948

Мачове от 16-ия кръг в Първа лига, резултати, голмайстори и класиране:
Берое Стара Загора - Септември София - 2:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Сантяго Годой 7, 2:0 Алберто Салидо 54
ЦСКА 1948 - Черно море - 0:4 (0:2)
голмайстори: 0:1 Клаудиу Кешерю 16, 0:2 Виктор Попов 45, 0:3 Брено Тейшейра 60, 0:4 Дуду 69
по-късно днес:
ЦСКА-София - Лудогорец
в понеделник:
Славия - Крумовград
от събота:
Левски София - Локомотив София - 2:0 (2:0)
голмайстори: 1:0 Марин Петков 19, 2:0 Кристиан Димитров 38
пропусната дузпа: Марин Петков 18 (Левски)
Ботев Пловдив - Ботев Враца - 3:1 (2:0)
голмайстор: 1:0 Кристиан Нвачукву 33, 2:0 Вини Трибуле 45+1, 2:1 Давид Суарес 58, 3:1 Алекса Мараш 90+2
червен картон: Мартин Дичев 70 (Ботев Враца)
Арда Кърджали - Локомотив Пловдив - 4:2 (3:1)
голмайстори: 1:0 Станислал Иванов 26, 2:0 Димитър Велковски 28, 2:1 Владимир Медвед 45+1, 3:1 Ефе Али 45+2-автогол, 4:1 Борислав Цонев 57, 4:2 Димитър Илиев 77-дузпа
от петък:
Спартак Варна - Хебър Пазарджик - 4:0 (2:0)
голмайстори: 1:0 Ахмед Ахемдов 9, 2:0 Антонио Вутов 14, 3:0 Ахмед Ахмедов 55, 4:0 Ахмед Ахмедов 66-дузпа
временно класиране:
1. Лудогорец 14 13 1 0 28:2 40 точки
2. Ботев (Пд) 15 11 1 3 18:7 34
3. Черно море 16 9 4 3 21:8 31
4. Левски 16 10 1 5 29:13 31
5. Спартак (Вн) 16 9 3 4 22:16 30
6. Арда 16 9 3 4 23:18 30
7. Берое 16 7 3 6 15:12 24
8. ЦСКА-София 15 5 3 7 17:16 18
9. Славия 15 5 2 8 16:20 17
10. ЦСКА 1948 16 3 7 6 17:23 16
11. Крумовград 15 4 4 7 11:16 16
12. Септември 16 5 1 10 14:24 16
13. Локомотив (Пд) 16 4 5 7 18:26 14
14. Ботев (Вр) 16 3 3 10 12:30 12
15. Локомотив (Сф) 16 2 5 9 9:26 11
16. Хебър 16 1 6 9 12:26 9
/ГК/