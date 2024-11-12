Подробно търсене

Георги Давидов ще свири мача между Миньор Перник и Пирин Благоевград от 17-ия кръг във Втора лига

Георги Крумов
Георги Давидов ще свири мача между Миньор Перник и Пирин Благоевград от 17-ия кръг във Втора лига
Георги Давидов ще свири мача между Миньор Перник и Пирин Благоевград от 17-ия кръг във Втора лига
Георги Давидов / снимка: Владимир Шоков/БТА (БТ)
София,  
12.11.2024 19:38
 (БТА)

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за мачовете от 17-ия кръг във Втора лига.

Дербито на Югозападна България между Миньор Перник и лидера в класирането Пирин Благоевград, което ще се играе в събота, 16 ноември, е поверено на опитния рефер Георги Давидов.

Ето и всички съдийски назначения за срещите от 17-ия кръг на Втора професионална футболна лига, сезон 2024/2025:
 
16 ноември 2024 година, събота, 14:15 часа:
Миньор Перник - Пирин Благоевград
ГС: Георги Димитров Давидов
АС1: Никифор Деянов Велков
АС2: Венцислав Бориславов Банчев
4-ти: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Антон Янков Терзиев
 
16 ноември 2024 година, събота, 14:30 часа:
Беласица - Янтра 2019
ГС: Любослав Бисеров Любомиров
АС1: Георги Димчев Великов
АС2: Радослав Георгинов Вутов
4-ти: Петър Милков Николов
СН: Стефан Спасов Иванов

16 ноември 2024 година, събота, 14:30 часа:
Струмска слава 1927 - Монтана 1921
ГС: Борис Борисов Попов
АС1: Владимир Тодоров Ташков
АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ти: Владимир Николаев Кирилов
СН: Асен Йорданов Николов
 
16 ноември 2024 година, събота, 14:30 часа:
Ботев Пд II - Лудогорец 1945 II
ГС: Станислав Христов Апостолов
АС1: Мартин Руменов Ангелов
АС2: Цветан Гошов Горанов
4-ти: Стефан Атанасов Гурков
СН: Тихомир Димитров Костовски

16 ноември 2024 година, събота, 14:30 часа:
Етър Велико Търново - Несебър
ГС: Димитър Димитров Димитров
АС1: Георги Любомиров Минев
АС2: Николай Иванов Михайлов
4-ти: Димитър Цолов Буров
СН: Ивайло Серьожев Лазаров
 
16 ноември 2024 година, събота, 14:30 часа:
Марек Дупница - Спартак Плевен
ГС: Георги Петров Стоянов
АС1: Димо Неделчев Стоянов
АС2: Желязко Димитров Пилатов
4-ти: Георги Георгиев Спасов
СН: Драган Кирилов Стойков
 
16 ноември 2024 година, събота, 14:30 часа:
Дунав Русе - Спортист Своге
ГС: Кристина Георгиева Георгиева
АС1: Радостин Николов Бодуров
АС2: Павлета Веселинова Рашкова
4-ти: Любомир Николаев Вушовски
СН: Радослав Тодоров Станев

16 ноември 2024 година, събота, 14:30 часа:
Ловеч - Добруджа
ГС: Иво Венциславов Андреев
АС1: Дарин Василев Иванов
АС2: Иван Радославов Иванов
4-ти: Вилиян Весков Видинов
СН: Тихомир Георгиев Боболов

17 ноември 2024 година, неделя, 17:00 часа:
Локомотив Горна Оряховица - ЦСКА-София II
ГС: Тодор Недялков Киров
АС1: Димо Дамянов Вълчев
АС2: Богомил Севдалинов Димитров
4-ти: Стилян Стоянов Колев
СН: Красимир Иванов Василев

18 ноември 2024 година, понеделник, 14:30 часа:
ЦСКА 1948 II - Фратрия Варна
ГС: Христо Митков Минчев
АС1: Михаел Николаев Денчев
АС2: Петър Николаев Михов
4-ти: Станимир Георгиев Тодоров
СН: Йордан Веселинов Гулев
 
Съдийската комисия при БФС си запазва правото на промени в назначенията.

/ГК/

news.modal.header

news.modal.text

Към 20:17 на 12.11.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация