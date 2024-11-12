Георги Давидов ще свири мача между Миньор Перник и Пирин Благоевград от 17-ия кръг във Втора лига

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за мачовете от 17-ия кръг във Втора лига.

Дербито на Югозападна България между Миньор Перник и лидера в класирането Пирин Благоевград, което ще се играе в събота, 16 ноември, е поверено на опитния рефер Георги Давидов.

Ето и всички съдийски назначения за срещите от 17-ия кръг на Втора професионална футболна лига, сезон 2024/2025:



16 ноември 2024 година, събота, 14:15 часа:

Миньор Перник - Пирин Благоевград

ГС: Георги Димитров Давидов

АС1: Никифор Деянов Велков

АС2: Венцислав Бориславов Банчев

4-ти: Ивайло Красимиров Ненков

СН: Антон Янков Терзиев



16 ноември 2024 година, събота, 14:30 часа:

Беласица - Янтра 2019

ГС: Любослав Бисеров Любомиров

АС1: Георги Димчев Великов

АС2: Радослав Георгинов Вутов

4-ти: Петър Милков Николов

СН: Стефан Спасов Иванов

16 ноември 2024 година, събота, 14:30 часа:

Струмска слава 1927 - Монтана 1921

ГС: Борис Борисов Попов

АС1: Владимир Тодоров Ташков

АС2: Мартин Тодоров Мачев

4-ти: Владимир Николаев Кирилов

СН: Асен Йорданов Николов



16 ноември 2024 година, събота, 14:30 часа:

Ботев Пд II - Лудогорец 1945 II

ГС: Станислав Христов Апостолов

АС1: Мартин Руменов Ангелов

АС2: Цветан Гошов Горанов

4-ти: Стефан Атанасов Гурков

СН: Тихомир Димитров Костовски

16 ноември 2024 година, събота, 14:30 часа:

Етър Велико Търново - Несебър

ГС: Димитър Димитров Димитров

АС1: Георги Любомиров Минев

АС2: Николай Иванов Михайлов

4-ти: Димитър Цолов Буров

СН: Ивайло Серьожев Лазаров



16 ноември 2024 година, събота, 14:30 часа:

Марек Дупница - Спартак Плевен

ГС: Георги Петров Стоянов

АС1: Димо Неделчев Стоянов

АС2: Желязко Димитров Пилатов

4-ти: Георги Георгиев Спасов

СН: Драган Кирилов Стойков



16 ноември 2024 година, събота, 14:30 часа:

Дунав Русе - Спортист Своге

ГС: Кристина Георгиева Георгиева

АС1: Радостин Николов Бодуров

АС2: Павлета Веселинова Рашкова

4-ти: Любомир Николаев Вушовски

СН: Радослав Тодоров Станев

16 ноември 2024 година, събота, 14:30 часа:

Ловеч - Добруджа

ГС: Иво Венциславов Андреев

АС1: Дарин Василев Иванов

АС2: Иван Радославов Иванов

4-ти: Вилиян Весков Видинов

СН: Тихомир Георгиев Боболов

17 ноември 2024 година, неделя, 17:00 часа:

Локомотив Горна Оряховица - ЦСКА-София II

ГС: Тодор Недялков Киров

АС1: Димо Дамянов Вълчев

АС2: Богомил Севдалинов Димитров

4-ти: Стилян Стоянов Колев

СН: Красимир Иванов Василев

18 ноември 2024 година, понеделник, 14:30 часа:

ЦСКА 1948 II - Фратрия Варна

ГС: Христо Митков Минчев

АС1: Михаел Николаев Денчев

АС2: Петър Николаев Михов

4-ти: Станимир Георгиев Тодоров

СН: Йордан Веселинов Гулев



Съдийската комисия при БФС си запазва правото на промени в назначенията.