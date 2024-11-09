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Пирин (Благоевград), Добруджа и Янтра (Габрово) постигнаха победи във Втора лига

Христо Бонински
Пирин (Благоевград), Добруджа и Янтра (Габрово) постигнаха победи във Втора лига
Пирин (Благоевград), Добруджа и Янтра (Габрово) постигнаха победи във Втора лига
Снимка: Кореспондент на БТА в Габрово Радослав Първанов (БТ)
Благоевград,  
09.11.2024 16:40
 (БТА)

Първенство на България по футбол, срещи от 16-ия кръг на Втора лига:

Първенство на България по футбол, срещи от 16-ия кръг на Втора лига:

Добруджа - Дунав Русе - (2:0)
голмайстори: 1:0 Андриан Димитров 35, 2:0 Богдан Костов 43
Фратрия - Локомотив (Горна Оряховица) - 1:2 (0:1) 
голмайстори: 0:1 Кристиян Дечев 24, 1:1 Георги Лазаров 56, 1:2 Георги Колев 65
Несебър - Ботев (Пловдив) II - 0:1 (0:0)
Пирин (Благоевград) - Ловеч - 2:1 (1:1)
голмайстори: 1:0 Валентин Йосков 28, 1:1 Георги Димитров 43, 2:1 Станислав Костов 73
Спортист Своге - ЦСКА 1948 II - 1:1 (1:0)
голмайстор: 1:0 Клифорд Ярен 16, 1:1 Симеон Александров 89
Янтра (Габрово) - Миньор (Перник) - 1:0 (0:0)
голмайстор: 1:0 Мартин Тошев 55

утре:
Спартак (Плевен) - Етър

в понеделник:
ЦСКА-София II - Марек
Лудогорец II - Струмска слава
Монтана - Беласица


       временно класиране:
1. Пирин (Бл)       16  11  4   1   28:15   37 точки
2. Добруджа         16  9   5   2   32:9    32
3. Монтана          15  9   5   1   18:6    32 
4. Беласица         15  8   3   4   20:9    27
5. Лудогорец II     15  7   4   4   26:20   25
6. Спартак (Пл)     15  7   4   4   17:16   25
7. Янтра            16  7   3   6   22:15   24
8. Етър             15  7   3   5   25:24   24
9. Дунав            16  6   5   5   20:21   23
10. Марек           15  5   7   3   16:11   22
11. ЦСКА-София II   15  6   4   5   16:13   22
12. ЦСКА 1948 II    16  6   2   8   25:23   20
13. Фратрия (Варна) 16  5   5   6   15:17   20
14. Локомотив (ГО)  16  6   1   9   14:19   19
15. Ловеч           16  5   3   8   10:13   18
16. Миньор (Пк)     16  4   4   8   12:19   16
17. Спортист Своге  16  2   5   9   9:19    11
18. Струмска слава  15  2   5   8   11:26   11
19. Ботев (Пд) II   16  3   2  11   10:31   11
20. Несебър         16  2   4  10   10:31   10

/ХБ/

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