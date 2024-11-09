Пирин (Благоевград), Добруджа и Янтра (Габрово) постигнаха победи във Втора лига

Първенство на България по футбол, срещи от 16-ия кръг на Втора лига:

Първенство на България по футбол, срещи от 16-ия кръг на Втора лига: Добруджа - Дунав Русе - (2:0) голмайстори: 1:0 Андриан Димитров 35, 2:0 Богдан Костов 43 Фратрия - Локомотив (Горна Оряховица) - 1:2 (0:1) голмайстори: 0:1 Кристиян Дечев 24, 1:1 Георги Лазаров 56, 1:2 Георги Колев 65 Несебър - Ботев (Пловдив) II - 0:1 (0:0) Пирин (Благоевград) - Ловеч - 2:1 (1:1) голмайстори: 1:0 Валентин Йосков 28, 1:1 Георги Димитров 43, 2:1 Станислав Костов 73 Спортист Своге - ЦСКА 1948 II - 1:1 (1:0) голмайстор: 1:0 Клифорд Ярен 16, 1:1 Симеон Александров 89 Янтра (Габрово) - Миньор (Перник) - 1:0 (0:0) голмайстор: 1:0 Мартин Тошев 55 утре: Спартак (Плевен) - Етър в понеделник: ЦСКА-София II - Марек Лудогорец II - Струмска слава Монтана - Беласица временно класиране: 1. Пирин (Бл) 16 11 4 1 28:15 37 точки 2. Добруджа 16 9 5 2 32:9 32 3. Монтана 15 9 5 1 18:6 32 4. Беласица 15 8 3 4 20:9 27 5. Лудогорец II 15 7 4 4 26:20 25 6. Спартак (Пл) 15 7 4 4 17:16 25 7. Янтра 16 7 3 6 22:15 24 8. Етър 15 7 3 5 25:24 24 9. Дунав 16 6 5 5 20:21 23 10. Марек 15 5 7 3 16:11 22 11. ЦСКА-София II 15 6 4 5 16:13 22 12. ЦСКА 1948 II 16 6 2 8 25:23 20 13. Фратрия (Варна) 16 5 5 6 15:17 20 14. Локомотив (ГО) 16 6 1 9 14:19 19 15. Ловеч 16 5 3 8 10:13 18 16. Миньор (Пк) 16 4 4 8 12:19 16 17. Спортист Своге 16 2 5 9 9:19 11 18. Струмска слава 15 2 5 8 11:26 11 19. Ботев (Пд) II 16 3 2 11 10:31 11 20. Несебър 16 2 4 10 10:31 10