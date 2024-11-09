Черно море надигра Берое и излезе на трето място във временното класиране в Първа лига

Отборът на Черно море победи Берое с 1:0 като гост в Стара Загора в двубой от 15-ия кръг на футболната Първа лига. Успехът бе втори пореден е общо осми за варненци, които излязоха на трето място във временното класиране с 28 точки, колкото има и четвъртият Левски. За Берое поражението бе първо от края на октомври и старозагорци остават с 21 точки на седма позиция