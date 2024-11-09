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Черно море надигра Берое и излезе на трето място във временното класиране в Първа лига

Кремена Младенова
Черно море надигра Берое и излезе на трето място във временното класиране в Първа лига
Черно море надигра Берое и излезе на трето място във временното класиране в Първа лига
снимка: Данаил Войков /БТА (архив)
Стара Загора,  
09.11.2024 16:59
 (БТА)

Мачове от XV кръг на българското футболно първенство (Първа лига):

Славия - Локомотив (Пловдив)-  2:1 (2:0)
голмайстори: 2:0 Иван Минчев 18, 31-дузпа, 2:1 Хуан Переа 50

Берое - Черно море - 0:1 (0:0)
голмайстори: 0:1 Клаудиу Кешеру 46

от 17:30 часа:
Левски - Септември

от петък: 
Ботев (Пловдив) - Локомотив (София) - 2:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Вини Трибуле 61, 2:0 Ехидже Укаки 68

Арда - Ботев (Враца) - 2:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Чинонсо Офор 19, 2:0 Станислав Иванов 58

в неделя от 12:30 часа:
Хебър - ЦСКА 1948

от 15:00 часа:
ЦСКА-София - Крумовград

от 17:30 часа:
Спартак (Варна) - Лудогорец

временно класиране:  
 1. Лудогорец       13 12   1   0   25:1    37 точки
 2. Ботев (Пд)      14 10   1   3   15:6    31
 3. Черно море      15  8   4   3   17:8    28
 4. Левски          14  9   1   4   25:10   28
 5. Спартак (Вн)    14  8   3   3   17:13   27
 6. Арда            15  8   3   4   19:16   27
 7. Берое           15  6   3   6   13:12   21
 8. Славия          15  5   2   8   16:20   17
 9. ЦСКА-София      14  5   2   7   15:14   17
10. ЦСКА 1948       14  3   6   5   16:18   15
11. Крумовград      14  4   3   7    9:14   15
12. Локомотив (Пд)  15  3   5   7   16:22   14 
13. Септември       14  4   1   9   11:20   13
14. Ботев (Вр)      15  3   3   9   11:27   12
15. Локомотив (Сф)  15  2   5   8    9:24   11  
16. Хебър           14  1   5   8   11:21    8

/КМ/

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