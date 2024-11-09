Черно море надигра Берое и излезе на трето място във временното класиране в Първа лига

site.btaЧерно море надигра Берое и излезе на трето място във временното класиране в Първа лига
Мачове от XV кръг на българското футболно първенство (Първа лига):
Славия - Локомотив (Пловдив)- 2:1 (2:0)
голмайстори: 2:0 Иван Минчев 18, 31-дузпа, 2:1 Хуан Переа 50
Берое - Черно море - 0:1 (0:0)
голмайстори: 0:1 Клаудиу Кешеру 46
от 17:30 часа:
Левски - Септември
от петък:
Ботев (Пловдив) - Локомотив (София) - 2:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Вини Трибуле 61, 2:0 Ехидже Укаки 68
Арда - Ботев (Враца) - 2:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Чинонсо Офор 19, 2:0 Станислав Иванов 58
в неделя от 12:30 часа:
Хебър - ЦСКА 1948
от 15:00 часа:
ЦСКА-София - Крумовград
от 17:30 часа:
Спартак (Варна) - Лудогорец
временно класиране: 1. Лудогорец 13 12 1 0 25:1 37 точки 2. Ботев (Пд) 14 10 1 3 15:6 31 3. Черно море 15 8 4 3 17:8 28 4. Левски 14 9 1 4 25:10 28 5. Спартак (Вн) 14 8 3 3 17:13 27 6. Арда 15 8 3 4 19:16 27 7. Берое 15 6 3 6 13:12 21 8. Славия 15 5 2 8 16:20 17 9. ЦСКА-София 14 5 2 7 15:14 17 10. ЦСКА 1948 14 3 6 5 16:18 15 11. Крумовград 14 4 3 7 9:14 15 12. Локомотив (Пд) 15 3 5 7 16:22 14 13. Септември 14 4 1 9 11:20 13 14. Ботев (Вр) 15 3 3 9 11:27 12 15. Локомотив (Сф) 15 2 5 8 9:24 11 16. Хебър 14 1 5 8 11:21 8
/КМ/
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