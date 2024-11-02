Арда победи Локомотив София като гост

Мачове от 14-ия кръг в Първа футболна лига:
Локомотив София - Арда Кърджали - 0:2 (0:1)
голмайстори: 0:1 Тонислав Йорданов 9, 0:2 Тонислав Йорданов 58
по-късно днес:
Локомотив Пловдив - ЦСКА-София
Крумовград - Спартак Варна
от петък:
Ботев Враца - Славия - 3:2 (0:1)
голмайстори: 0:1 Венцислав Керчев 32, 1:1 Мирослав Маринов 46, 1:2 Карл Фабиен 53,
2:2 Давид Суарес 73, 3:2 Даниил Кондраков 82
неделя:
ЦСКА 1948 - Берое
Лудогорец - Хебър
Черно море - Левски
понеделник:
Септември София - Ботев Пловдив
временнто класиране:
1. Лудогорец 12 11 1 0 22:1 34 точки
2. Ботев (Пд) 12 9 1 2 13:5 28
3. Левски 13 9 1 3 24:8 28
4. Спартак (Вн) 13 7 3 3 16:13 24
5. Арда 14 7 3 4 17:16 24
6. Черно море 13 6 4 3 14:7 22
7. Берое 13 6 2 5 12:10 20
8. Крумовград 13 4 3 6 9:13 15
9. ЦСКА 1948 12 3 5 4 14:14 14
10. Славия 14 4 2 8 14:19 14
11. ЦСКА-София 12 4 1 7 10:11 13
12. Локомотив (Пд) 13 3 4 6 13:18 13
13. Ботев (Вр) 14 3 3 8 11:25 12
14. Локомотив (Сф) 14 2 5 7 9:22 11
15. Септември 13 3 1 9 10:20 10
16. Хебър 13 1 5 7 11:18 8
/ГК/