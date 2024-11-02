Арда победи Локомотив София като гост

Локомотив (София) не показа нищо в мача срещу Арда, завършил 2:0 за отбора от Кърджали, заяви старши треньорът на "железничарите" Антон Велков след мача от 14-ия кръг на българското първенство по футбол. Той обаче подчерта, че нещата в отбора ще се