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Арда победи Локомотив София като гост

Ивайло Георгиев
Арда победи Локомотив София като гост
Арда победи Локомотив София като гост
Снимка: Благой Кирилов/БТА (ЛФ)
София,  
02.11.2024 13:53
 (БТА)

Мачове от 14-ия кръг в Първа футболна лига:

Локомотив София - Арда Кърджали     - 0:2 (0:1)
голмайстори: 0:1 Тонислав Йорданов 9, 0:2 Тонислав Йорданов 58

по-късно днес:
Локомотив Пловдив - ЦСКА-София
Крумовград - Спартак Варна

от петък:
Ботев Враца - Славия                - 3:2 (0:1)
голмайстори: 0:1 Венцислав Керчев 32, 1:1 Мирослав Маринов 46, 1:2 Карл Фабиен 53, 
2:2 Давид Суарес 73, 3:2 Даниил Кондраков 82

неделя:
ЦСКА 1948 - Берое
Лудогорец - Хебър 
Черно море - Левски

понеделник: 
Септември София - Ботев Пловдив

временнто класиране:  
 1. Лудогорец       12 11   1   0   22:1    34 точки
 2. Ботев (Пд)      12  9   1   2   13:5    28
 3. Левски          13  9   1   3   24:8    28
 4. Спартак (Вн)    13  7   3   3   16:13   24
 5. Арда            14  7   3   4   17:16   24
 6. Черно море      13  6   4   3   14:7    22
 7. Берое           13  6   2   5   12:10   20
 8. Крумовград      13  4   3   6    9:13   15
 9. ЦСКА 1948       12  3   5   4   14:14   14
10. Славия          14  4   2   8   14:19   14
11. ЦСКА-София      12  4   1   7   10:11   13
12. Локомотив (Пд)  13  3   4   6   13:18   13
13. Ботев (Вр)      14  3   3   8   11:25   12
14. Локомотив (Сф)  14  2   5   7    9:22   11
15. Септември       13  3   1   9   10:20   10 
16. Хебър           13  1   5   7   11:18    8

/ГК/

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