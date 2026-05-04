Жълт код за опасни метеорологични условия е обявен днес в общо 30 окръга на Турция, сред които Истанбул и Анкара

Лоши метеорологични условия, придружени с ниски за този сезон температури, валежи и бурни ветрове, се очакват днес в много окръзи на Турция, съобщи турският вестник „Милиет“.

Централната синоптична дирекция е обявила жълт код, придружен с предупреждения за очаквано днес неблагоприятно време в общо 30 окръга на страната, сред които са Истанбул, Бурса, Анкара, черноморската и егейската области, както и вътрешните части на страната.

Очакват се силни валежи с епизодични гръмотевични бури, смесени със сняг по високите части на западното Черноморие, дъждове в южната и източната част на район Мармара, който включва мегаполиса Истанбул, както и в Егейския и Средиземноморския регион. Прашни бури се очакват в Източен и Югоизточен Анадол.

Силни и интензивни валежи се очакват в Бурса, Биледжик, Денизли, Афйонхисар, Бурдур, Ъспарта, Малатия и Адъяман.

От вчера голяма част от страната е в плен на лошо време.

В общо 44 окръга бе обявен жълт код за опасни метеорологични условия с валежи от дъжд и сняг, главно в планинските райони, и необичайно ниски за сезона температури.

В Истанбул от вчера преобладава хладна и дъждовна атмосфера, която продължава със студени въздушни вълни, идващи от Балканите, съпроводени с проливни дъждове и понякога сняг по високите върхове и спад с около десет градуса от обичайните за сезона температури.

Зимата се завърна в Истанбул посред месец май, посочва сайтът „Хабер7“. По данни на Централната метеорологична дирекция, от средата на тази седмица се очаква затопляне на времето в Истанбул и достигане на температурите до 20 градуса.