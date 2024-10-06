Лидерът във Втора лига Пирин Благоевград допусна поражение у дома срещу ЦСКА 1948

Лидерът Пирин Благоевград загуби с 0:5 у дома срещу втория състав на ЦСКА 1948 в мач от 12-ия кръг във Втора лига. "Орлетата" остават на първо място в класирането с 29 точки, въпреки поражението срещу "червените".

Головете за столичани реализираха Асен Георгиев, Кристиян Величков, Калоян Стрински и Борислав Димитров, разписал се на два пъти.

Воденият от треньора Иван Иванов състав е на шеста позиция в класирането до момента.

В друга среща от кръга Дунав Русе се наложи с 2:0 у дома срещу Локомотив Горна Оряховица.

Мачове от 12-ия кръг във Втора футболна лига: Несебър - Янтра 0:3 Спартак Плевен - Миньор Перник 3:2 Спортист Своге - Ботев Пловдив II 2:1 Ловеч - Марек Дупница 0:0 Фратрия - Струмска слава 1:1 ЦСКА-София II - Беласица 2:0 Пирин Благоевград - ЦСКА 1948 II 0:5 Дунав Русе - Локомотив Горна Оряховица 2:0 понеделник: Добруджа - Етър Лудогорец II - Монтана временно класиране: 1. Пирин (Благоевград) 12 9 2 1 23:12 29 точки 2. Монтана 11 6 4 1 13:4 22 3. Лудогорец II (Разград) 10 6 3 1 19:10 21 4. Добруджа (Добрич) 11 5 5 1 24:8 20 5. Беласица (Петрич) 12 6 2 4 15:9 20 6. ЦСКА 1948 II (София) 12 6 1 5 23:16 19 7. Спартак (Плевен) 12 5 4 3 14:14 19 8. Янтра (Габрово) 12 5 3 4 19:13 18 9. Етър (Велико Търново) 11 5 2 4 19:18 17 10. Марек (Дупница) 12 3 7 2 13:9 16 11. Дунав (Русе) 12 4 4 4 16:17 16 12. Фратрия (Варна) 12 4 4 4 9:11 16 13. ЦСКА-София II (София) 11 4 3 4 9:8 15 14. Миньор (Перник) 12 4 3 5 11:12 15 15. Ловеч 12 4 2 6 8:10 14 16. Локомотив (Горна Оряховица) 12 4 0 8 11:17 12 17. Струмска слава (Радомир) 12 2 4 6 9:21 10 18. Спортист (Своге) 12 2 3 7 7:14 9 19. Несебър 12 2 1 9 9:29 7 20. Ботев II (Пловдив) 12 2 1 9 7:26 7