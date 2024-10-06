Подробно търсене

Лидерът във Втора лига Пирин Благоевград допусна поражение у дома срещу ЦСКА 1948

Асен Даскалов
Лидерът във Втора лига Пирин Благоевград допусна поражение у дома срещу ЦСКА 1948
Лидерът във Втора лига Пирин Благоевград допусна поражение у дома срещу ЦСКА 1948
снимка: Ивайло Георгиев, БТА
София,  
06.10.2024 21:23
 (БТА)

Лидерът Пирин Благоевград загуби с 0:5 у дома срещу втория състав на ЦСКА 1948 в мач от 12-ия кръг във Втора лига. "Орлетата" остават на първо място в класирането с 29 точки, въпреки поражението срещу "червените".

Головете за столичани реализираха Асен Георгиев, Кристиян Величков, Калоян Стрински и Борислав Димитров, разписал се на два пъти. 

Воденият от треньора Иван Иванов състав е на шеста позиция в класирането до момента.

В друга среща от кръга Дунав Русе се наложи с 2:0 у дома срещу Локомотив Горна Оряховица. 

Мачове от 12-ия кръг във Втора футболна лига:

Несебър - Янтра                           0:3
Спартак Плевен - Миньор Перник            3:2
Спортист Своге - Ботев Пловдив II         2:1
Ловеч - Марек Дупница                     0:0
Фратрия - Струмска слава                  1:1
ЦСКА-София II - Беласица                  2:0
Пирин Благоевград - ЦСКА 1948 II          0:5
Дунав Русе - Локомотив Горна Оряховица    2:0

понеделник:
Добруджа - Етър
Лудогорец II - Монтана

временно класиране:
 1. Пирин (Благоевград)         12  9 2 1   23:12  29 точки
 2. Монтана                     11  6 4 1   13:4   22
 3. Лудогорец II (Разград)      10  6 3 1   19:10  21
 4. Добруджа (Добрич)           11  5 5 1   24:8   20
 5. Беласица (Петрич)           12  6 2 4   15:9   20
 6. ЦСКА 1948 II (София)        12  6 1 5   23:16  19 
 7. Спартак (Плевен)            12  5 4 3   14:14  19
 8. Янтра (Габрово)             12  5 3 4   19:13  18
 9. Етър (Велико Търново)       11  5 2 4   19:18  17 
10. Марек (Дупница)             12  3 7 2   13:9   16
11. Дунав (Русе)                12  4 4 4   16:17  16
12. Фратрия (Варна)             12  4 4 4    9:11  16 
13. ЦСКА-София II (София)       11  4 3 4    9:8   15
14. Миньор (Перник)             12  4 3 5   11:12  15 
15. Ловеч                       12  4 2 6    8:10  14  
16. Локомотив (Горна Оряховица) 12  4 0 8   11:17  12
17. Струмска слава (Радомир)    12  2 4 6    9:21  10
18. Спортист (Своге)            12  2 3 7    7:14   9
19. Несебър                     12  2 1 9    9:29   7
20. Ботев II (Пловдив)          12  2 1 9    7:26   7

/ИК/

Свързани новини

06.10.2024 18:50

Дубълът на ЦСКА победи Беласица навръх рождения ден на треньора си Владимир Манчев, Илиан Антонов се завърна на терена

Вторият тим на ЦСКА записа победа с 2:0 като домакин над Беласица навръх 47-мия рожден ден на старши треньора си Владимир Манчев. Така "армейците" затвърдиха добрите впечатления след успеха като гост над Миньор (Перник) в предишния кръг на Втора

news.modal.header

news.modal.text

Към 21:36 на 06.10.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация