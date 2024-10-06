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Беласица допусна поражение срещу дублиращия състав на ЦСКА-София във Втора лига

Асен Даскалов
Беласица допусна поражение срещу дублиращия състав на ЦСКА-София във Втора лига
Беласица допусна поражение срещу дублиращия състав на ЦСКА-София във Втора лига
снимка: Мирослав Димитров/БТА
София,  
06.10.2024 18:08
 (БТА) 
Мачове от 12-ия кръг във Втора футболна лига:

Несебър - Янтра                           0:3
Спартак Плевен - Миньор Перник            3:2
Спортист Своге - Ботев Пловдив II         2:1
Ловеч - Марек Дупница                     0:0
Фратрия - Струмска слава                  1:1
ЦСКА-София II - Беласица                  2:0

по-късно днес:
Пирин Благоевград - ЦСКА 1948 II
Дунав Русе - Локомотив Горна Оряховица

понеделник:
Добруджа - Етър
Лудогорец II - Монтана

временно класиране:
 1. Пирин (Благоевград)         11  9 2 0   23:7   29 точки
 2. Монтана                     11  6 4 1   13:4   22
 3. Лудогорец II (Разград)      10  6 3 1   19:10  21
 4. Добруджа (Добрич)           11  5 5 1   24:8   20
 5. Беласица (Петрич)           12  6 2 4   15:9   20
 6. Спартак (Плевен)            12  5 4 3   14:14  19
 7. Янтра (Габрово)             12  5 3 4   19:13  18
 8. Етър (Велико Търново)       11  5 2 4   19:18  17
 9. ЦСКА 1948 II (София)        11  5 1 5   18:16  16 
10. Марек (Дупница)             12  3 7 2   13:9   16
11. Фратрия (Варна)             12  4 4 4    9:11  16 
12. ЦСКА-София II (София)       11  4 3 4    9:8   15
13. Миньор (Перник)             12  4 3 5   11:12  15 
14. Ловеч                       12  4 2 6    8:10  14
15. Дунав (Русе)                11  3 4 4   14:17  13 
16. Локомотив (Горна Оряховица) 11  4 0 7   11:15  12
17. Струмска слава (Радомир)    12  2 4 6    9:21  10
18. Спортист (Своге)            12  2 3 7    7:14   9
19. Несебър                     12  2 1 9    9:29   7
20. Ботев II (Пловдив)          12  2 1 9    7:26   7

/ИК/

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