Подробно търсене

Левски победи Арда и поведе с три точки на върха в Първа лига поне за няколко часа

Георги Крумов
Левски победи Арда и поведе с три точки на върха в Първа лига поне за няколко часа
Левски победи Арда и поведе с три точки на върха в Първа лига поне за няколко часа
снимка: Благой Кирилов/БТА (ПБ)
София,  
29.09.2024 20:51
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, мачове от 10-ия кръг на Първа лига:

ЦСКА 1948 - Ботев Пловдив - 0:1 (0:0)
голмайстор: 0:1 Алекса Мараш 85

Левски - Арда - 2:1 (1:1)
голмайстори: 1:0 Александър Колев 12-дузпа, 1:1 Станислав Иванов 39, 2:1 Кристиан Макун 72    

по-късно днес:
Ботев Враца - Лудогорец

от събота:
Локомотив Пловдив - Крумовград - 0:2 (0:2)
голмайстори: 0:1 Серкан Юсеин 23, 0:2 Матеус Енрике 32

Черно море - ЦСКА-София - 0:0

от петък:
Локомотив София - Хебър - 0:0
Берое - Славия          - 1:0 (0:0)
голмайстор: 1:0 Леандро Годой 90+1

в понеделник:
Септември София - Спартак Варна

    временно класиране:                    
 1. Левски              10   8   1   1  23:5    25 точки 
 2. Лудогорец            8   7   1   0  14:1    22 
 3. Черно море          10   5   4   1  13:5    19
 4. Ботев (Пловдив)      9   6   1   2  10:5    19
 5. Спартак (Варна)      9   4   3   2  11:8    15
 6. Арда                10   4   2   4  10:13   14
 7. ЦСКА 1948            9   3   4   2  12:8    13
 8. Берое               10   4   1   5   6:9    13
 9. Крумовград          10   4   0   6   8:12   12
10. Локомотив (Пловдив) 10   3   3   4  13:16   12
11. ЦСКА-София           9   3   1   5   8:9    10
12. Локомотив (София)   10   2   4   4   5:14   10
13. Славия              10   2   2   6   8:12    8
14. Ботев (Враца)        9   2   1   6   7:18    7
15. Септември            9   2   1   6   8:15    7
16. Хебър               10   1   3   6  10:16    6

/ГК/

news.modal.header

news.modal.text

Към 21:52 на 29.09.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация