Левски победи Славия като гост в мач от българското първенство по футбол

Левски беше далеч от това, което може и иска, но е хубаво, че спечели с 1:0 срещу Славия в мач от деветия кръг на българската футболна efbet Лига, заяви старши треньорът Станислав Генчев. "Бяхме далеч от това, което можехме и искахме, но е хубаво,