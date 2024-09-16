Етър отстъпи пред втория отбор на ЦСКА 1948 в мач със седем гола във Втора лига

ЦСКА 1948 II победи Етър с 5:2 като гост във Велико Търново в среща от деветия кръг на Втора футболна лига.

Успехът бе трети пореден за гостите, които се изкачиха до 13-ото място във временното класиране с 10 точки

Тимът на Етър заема 11-а позиция с 11 точки и вече четири срещи няма победа във Втора лига.

Първенство на България по футбол, мачове от 9-ия кръг във Втора лига:

Етър - ЦСКА 1948 II 2:5 (1:2) Беласица - Добруджа 2:0 (1:0) Ботев Пловдив II - Дунав Русе 1:1 (0:1) от неделя: Несебър - Пирин Благоевград 1:5 от събота: Лудогорец 2 - Спартак Плевен 3:2 Марек - Локомотив Горна Оряховица 2:0 Миньор Перник - Спортист Своге 1:1 Струмска слава - Ловеч 0:1 Янтра - Фратрия 1:2 Монтана - ЦСКА-София II 0:0 временно класиране: 1. Пирин (Благоевград) 9 7 2 0 18:5 23 точки 2. Лудогорец II (Разград) 8 6 2 0 15:5 20 3. Беласица (Петрич) 9 6 1 2 14:5 19 4. Монтана 9 5 4 0 10:2 19 5. Добруджа (Добрич) 9 3 5 1 16:7 14 6. Миньор (Перник) 9 4 2 3 8:7 14 7. Янтра (Габрово) 9 4 2 3 15:11 14 8. Марек (Дупница) 9 3 5 1 12:6 14 9. Дунав (Русе) 9 3 3 3 12:12 12 10. Локомотив (Горна Оряховица)9 4 0 5 10:10 12 11. Етър (Велико Търново) 9 3 2 4 14:17 11 12. Фратрия (обл.Варна) 9 3 2 4 6:9 11 13. ЦСКА 1948 II (София) 9 3 1 5 13:15 10 14. Спартак (Плевен) 9 2 4 3 7:10 10 15. Ловеч 9 3 1 5 5:8 10 16. ЦСКА II (София) 8 2 2 4 6:8 8 17. Ботев II (Пловдив) 9 2 1 6 5:16 7 18. Струмска слава (Радомир) 9 1 3 5 6:17 6 19. Несебър 9 2 0 7 7:22 6 20. Спортист (Своге) 9 1 2 6 4:11 5