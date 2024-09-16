Етър отстъпи пред втория отбор на ЦСКА 1948 в мач със седем гола във Втора лига

ЦСКА 1948 II победи Етър с 5:2 като гост във Велико Търново в среща от деветия кръг на Втора футболна лига.
Успехът бе трети пореден за гостите, които се изкачиха до 13-ото място във временното класиране с 10 точки
Тимът на Етър заема 11-а позиция с 11 точки и вече четири срещи няма победа във Втора лига.
Първенство на България по футбол, мачове от 9-ия кръг във Втора лига:
Етър - ЦСКА 1948 II 2:5 (1:2)
Беласица - Добруджа 2:0 (1:0)
Ботев Пловдив II - Дунав Русе 1:1 (0:1)
от неделя:
Несебър - Пирин Благоевград 1:5
от събота:
Лудогорец 2 - Спартак Плевен 3:2
Марек - Локомотив Горна Оряховица 2:0
Миньор Перник - Спортист Своге 1:1
Струмска слава - Ловеч 0:1
Янтра - Фратрия 1:2
Монтана - ЦСКА-София II 0:0
временно класиране:
1. Пирин (Благоевград) 9 7 2 0 18:5 23 точки
2. Лудогорец II (Разград) 8 6 2 0 15:5 20
3. Беласица (Петрич) 9 6 1 2 14:5 19
4. Монтана 9 5 4 0 10:2 19
5. Добруджа (Добрич) 9 3 5 1 16:7 14
6. Миньор (Перник) 9 4 2 3 8:7 14
7. Янтра (Габрово) 9 4 2 3 15:11 14
8. Марек (Дупница) 9 3 5 1 12:6 14
9. Дунав (Русе) 9 3 3 3 12:12 12
10. Локомотив (Горна Оряховица)9 4 0 5 10:10 12
11. Етър (Велико Търново) 9 3 2 4 14:17 11
12. Фратрия (обл.Варна) 9 3 2 4 6:9 11
13. ЦСКА 1948 II (София) 9 3 1 5 13:15 10
14. Спартак (Плевен) 9 2 4 3 7:10 10
15. Ловеч 9 3 1 5 5:8 10
16. ЦСКА II (София) 8 2 2 4 6:8 8
17. Ботев II (Пловдив) 9 2 1 6 5:16 7
18. Струмска слава (Радомир) 9 1 3 5 6:17 6
19. Несебър 9 2 0 7 7:22 6
20. Спортист (Своге) 9 1 2 6 4:11 5
/КМ/