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Етър отстъпи пред втория отбор на ЦСКА 1948 в мач със седем гола във Втора лига

Кремена Младенова
Етър отстъпи пред втория отбор на ЦСКА 1948 в мач със седем гола във Втора лига
Етър отстъпи пред втория отбор на ЦСКА 1948 в мач със седем гола във Втора лига
снимка: Кореспондент на БТА в Габрово Радослав Първанов (архив)
Велико Търново,  
16.09.2024 20:55
 (БТА)

ЦСКА 1948  II победи Етър с 5:2 като гост във Велико Търново в среща от деветия кръг на Втора футболна лига.

Успехът бе трети пореден за гостите, които се изкачиха до 13-ото място във временното класиране с 10 точки

Тимът на Етър заема 11-а позиция с 11 точки и вече четири срещи няма победа във Втора лига.

 

Първенство на България по футбол, мачове от 9-ия кръг във Втора лига:

Етър - ЦСКА 1948  II              2:5 (1:2)
Беласица - Добруджа               2:0 (1:0) 
Ботев Пловдив II - Дунав Русе     1:1 (0:1)

от неделя:
Несебър - Пирин Благоевград       1:5

от събота:
Лудогорец 2 - Спартак Плевен      3:2 
Марек - Локомотив Горна Оряховица 2:0
Миньор Перник - Спортист Своге    1:1
Струмска слава - Ловеч            0:1
Янтра - Фратрия                   1:2
Монтана - ЦСКА-София II           0:0

временно класиране:
1. Пирин (Благоевград)         9  7 2 0   18:5   23 точки
2. Лудогорец II (Разград)      8  6 2 0   15:5   20
3. Беласица (Петрич)           9  6 1 2   14:5   19
4. Монтана                     9  5 4 0   10:2   19
5. Добруджа (Добрич)           9  3 5 1   16:7   14
6. Миньор (Перник)             9  4 2 3    8:7   14
7. Янтра (Габрово)             9  4 2 3   15:11  14
8. Марек (Дупница)             9  3 5 1   12:6   14
9. Дунав (Русе)                9  3 3 3   12:12  12
10. Локомотив (Горна Оряховица)9  4 0 5   10:10  12
11. Етър (Велико Търново)      9  3 2 4   14:17  11
12. Фратрия (обл.Варна)        9  3 2 4    6:9   11
13. ЦСКА 1948 II (София)       9  3 1 5   13:15  10
14. Спартак (Плевен)           9  2 4 3    7:10  10
15. Ловеч                      9  3 1 5    5:8   10
16. ЦСКА II (София)            8  2 2 4    6:8    8
17. Ботев II (Пловдив)         9  2 1 6    5:16   7
18. Струмска слава (Радомир)   9  1 3 5    6:17   6
19. Несебър                    9  2 0 7    7:22   6
20. Спортист (Своге)           9  1 2 6    4:11   5

 

/КМ/

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