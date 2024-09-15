Пирин Благоевград победи Несебър във Втора лига

Пирин Благоевград победи с 5:1 като гост Несебър в мач от деветия кръг от Втора лига.

Аймен Суда се отличи с хеттрик, а по едно попадение добавиха неговите съотборници Гове Гуано и Валентин Йосков от дузпа.

Валентин Сливов беше автор на почетния гол в полза на домакините.

Пирин е на първо място място в класирането с 23 точки, докато Несебър заема 18-та позиция.

В понеделник ще бъдат изиграни последните три срещи от деветия кръг.

Мачове от деветия кръг във Втора футболна лига: Несебър - Пирин Благоевград 1:5 от събота: Лудогорец 2 - Спартак Плевен 3:2 Марек - Локомотив Горна Оряховица 2:0 Миньор Перник - Спортист Своге 1:1 Струмска слава - Ловеч 0:1 Янтра - Фратрия 1:2 Монтана - ЦСКА-София II 0:0 понеделник: Беласица - Добруджа Ботев Пловдив II - Дунав Русе Етър - ЦСКА 1948 II временно класиране: 1. Пирин (Благоевград) 9 7 2 0 18:5 23 точки 2. Лудогорец II (Разград) 8 6 2 0 15:5 20 3. Монтана 9 5 4 0 10:2 19 4. Беласица (Петрич) 8 5 1 2 12:5 16 5. Добруджа (Добрич) 8 3 5 0 16:5 14 6. Марек (Дупница) 9 3 5 1 12:6 14 7. Янтра (Габрово) 9 4 2 3 15:11 14 8. Миньор (Перник) 9 4 2 3 8:7 14 9. Локомотив (Горна Оряховица) 9 4 0 5 10:10 12 10. Етър (Велико Търново) 8 3 2 3 12:12 11 11. Дунав (Русе) 8 3 2 3 11:11 11 12. Фратрия (обл.Варна) 9 3 2 4 6:9 11 13. Спартак (Плевен) 9 2 4 3 7:10 10 14. Ловеч 9 3 1 5 5:8 10 15. ЦСКА II (София) 8 2 2 4 6:8 8 16. ЦСКА 1948 II (София) 8 2 1 5 8:13 7 17. Струмска слава (Радомир) 9 1 3 5 6:17 6 18. Несебър 9 2 0 7 7:22 6 19. Ботев II (Пловдив) 8 2 0 6 4:15 6 20. Спортист (Своге) 9 1 2 6 4:11 5