Български пилоти спечелиха шест от десетте класа на старта на европейския шампионат по мотокрос край новозагорското село Кортен. Победи записаха Радостин Присадов (МХ 50), Никола Мутафчиев (МХ 65), Данаил Стефанов (MX 2 Junior), Георги Иванов (МХ 250), Янко Зоков (МХ Senior) и Димитър Аргиров (МХ Senior +55).

В Grand Prix България" се включиха представители на България, Сърбия, Северна Македония, Турция, Гърция и Румъния.

Крайно класиране BMU European motocross championship Grand Prix България, валидно и за rепубликанския шампионат:

МХ 50

1. Радостин Присадов - "М6 Ямаха рейсинг тийм" - 50 т.

2. Никола Андреев - "СБ мото рейсинг тийм" - 42

3. Калоян Трайков - "М6 Ямаха рейсинг тийм" - 38

МХ 65

1. Никола Мутафчиев - "Панчо рейсинг тийм" - 50 т.

2. Николай Павлов - "Киппен МХ рейсинг тийм" - 44

3. Виктор Колнооков - Сърбия - 38

МХ 85

1. Сами Димитру - Румъния - 50 т.

2. Георги Гинов - "АИТ рейсинг тийм" - 44

3. Ана Колнооков - Сърбия - 38

МХ 2 Junior

1. Данаил Стефанов - "Ябланица МХ" - 50 т.

2. Павел Доневски - "Фактори рейсинг 76" - 44

3. Мартин Лалев - Киппен МХ рейсинг тийм" - 40

МХ 2

1. Мариус Канакис - Гърция - 50 т.

2. Данаил Стефанов - "Ябланица МХ" - 44

3. Сотириос Фотакис - Гърция - 38

МХ 1

1. Кристиан Томпа - Румъния - 44 т.

2. Георге Кабал - Румъния - 43

3. Майкъл Иванов - "АИТ рейсинг тийм" - 41

МХ

1. Християн Илиоски - Северна Македония - 50 т.

2. Васил Георгиев - "Бонев рейсинг тийм" - 44

3. Тони Маринов - МСК "Севлиево 2004" - 38

МХ 250

1. Георги Иванов - "Ридо Самоков" - 47 т.

2. Веселин Венелинов - "Тийм Боянов моторспорт 777" - 45

3. Александър Ленев - "Джи ар си моторспорт 2020" - 42

МХ Senior

1. Янко Зоков - АИТ Рейсинг Тийм - 50 т.

2. Христо Димитров - "Троян мотор спорт 01" - 42

3. Васил Стоянов - "Киппен МХ рейсинг тийм" - 40

МХ Senior +55

1. Димитър Аргиров - "Киппен МХ рейсинг тийм" - 47 т.

2. Калчо Димов - "Смарт МХ мото" - 45

3. Николай Ангелов - "Панчо рейсинг тийм" - 42