13 комплекта медали бяха раздадени в последния ден на Олимпийските игри в Париж

Всички медалисти от последния ден на Олимпийските игри в Париж - 13 финала:

маратон, жени:

1. Сифан Хасан (Нидерландия) - 2:22.55 часа

2. Тигст Асефа (Етиопия) - 2:22.58

3. Хелън Обири (Кения) - 2:23.10

борба, свободен стил, 65 кг мъже:

1. Катаро Кийока (Япония)

2. Рахман Амузадхалили (Иран)

3. Себастиан Ривера (Пуерто Рико) и Ислам Дудаев (Албания)

борба, свободен стил, 97 кг мъже:

1. Ахмед Тажудинов (Бахрейн)

2. Гиви Мачарашвили (Грузия)

3. Магомедхан Магомедов (Азербайджан) и Амирали Азерпира (Иран)

борба свободен стил, жени, категория до 76 кг:

1. Юка Кагами (Япония)

2. Кенеди Алексис Блейдс (САЩ)

3. Милайми де ла Карид Марин Потрийе (Куба) и Татяна Рентериа Рентериа (Колумбия)

колоездене на писта, спринт, жени:

1. Елисе Андрюс (Нидерландия)

2. Леа Фридрих (Германия)

3. Ема Финукейн (Великобритания)

колоездене на писта, кейрин, мъже:

1. Хари Лаврейсен (Нидерландия)

2. Матю Ричардсън (Австралия)

3. Матю Глетцер (Австралия)

колоездене на писта, омниум, жени:

1. Дженифър Валенте (САЩ)- 144 точки

2. Дария Пикулик (Полша) - 131

3. Али Уоластън (Нова Зеландия) -125

вдигане на тежести, над 81 килограма, жени:

1. Ли Вънвън (Китай) - 309 килограма (136 и 173)

2. Парк Хеджон (Република Корея) - 299 килограма (131 и 168)

3. Емили Кембъл (Великобритания) - 288 килограма (126 и 162)

модерен петобой, жени:

1. Мишел Гуляс (Унгария) - 1461 точки, световен рекорд

2. Елоди Клувел (Франция) - 1452

3. Сън-Мин Сон (Република Корея) - 1441

баскетбол, жени:

1. САЩ

2. Франция

3. Австралия

волейбол, жени:

1. Италия

2. САЩ

3. Бразилия

водна топка, мъже:

1. Сърбия

2. Хърватия

3. САЩ

хандбал, мъже:

1. Дания

2. Германия

3. Испания