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Победи за ЦСКА 1948 и Ботев Пловдив в Лигата на конференциите, резултати

Асен Даскалов
Победи за ЦСКА 1948 и Ботев Пловдив в Лигата на конференциите, резултати
Победи за ЦСКА 1948 и Ботев Пловдив в Лигата на конференциите, резултати
Снимка: Милена Стойкова/ БТА (ПБ)
София,  
08.08.2024 23:54
 (БТА) 
Първи мачове от третия квалификационен кръг в турнира по футбол Лига на конференциите:

ЦСКА 1948 (България) - Пафос (Кипър)                            2:1
Ботев Пловдив (България) - Зрински Мостар (Босна и Херцеговина) 2:1
Арарат-Армения (Армения) - Академия Пушкаш (Унгария)            0:1
Ауда (Латвия) - Дрита (Косово)                                  1:0
Ордабаси (Казахстан) - Пюник Ереван (Армения)                   0:1
ХИК (Финландия) - Дечич (Черна гора)                            1:0
Иберия 1999 (Грузия) - Башакшехир (Турция)                      0:1
Илвес Тампере (Финландия) - Юргорден (Швеция)                   1:1
Млада Болеслав (Чехия) - Апоел Беер Шева (Израел)               1:1
Ружомберок (Словакия)- Хайдук Сплит (Хърватия)                  0:0
Силкеборг (Дания) - Гент (Белгия)                               2:2
Брондби (Дания) - Легия Варшава (Полша)                         2:3
Олимпия Любляна (Словения) - Шериф Тираспол (Молдова)           3:0
Омония (Кипър) - МОЛ Види (Унгария)                             1:0
Цюрих (Швейцария) - Витория Гимараеш (Португалия)               0:3
Балкани (Косово) -  Ларн (Северна Ирландия)                     0:1
Хунедоара (Румъния) - Астана (Казахстан)                        1:2
Килмарнък (Шотландия) - Тромсьо (Норвегия)                      2:2
Макаби Петах Тиква (Израел) - ЧФР (Клуж)                        0:1
Осиек (Хърватия) - Зира (Азербайджан)                           1:1
Марибор (Словения) - Войводина (Сърбия)                         2:1
Викингур (Исландия) - Флора (Естония)                           1:1
Търнава (Словакия) - Висла (Полша)                              3:1
Сейнт Мирън (Шотландия) - Бран (Норвегия)                       1:1
Сейнт Патрикс (Република Ирландия) - Сабах Баку (Азербайджан)   1:0                         

* Срещите-реванш ще се проведат на 13, 14 и 15 август.

/АД/

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