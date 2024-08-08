Победи за ЦСКА 1948 и Ботев Пловдив в Лигата на конференциите, резултати

Първи мачове от третия квалификационен кръг в турнира по футбол Лига на конференциите:
ЦСКА 1948 (България) - Пафос (Кипър) 2:1
Ботев Пловдив (България) - Зрински Мостар (Босна и Херцеговина) 2:1
Арарат-Армения (Армения) - Академия Пушкаш (Унгария) 0:1
Ауда (Латвия) - Дрита (Косово) 1:0
Ордабаси (Казахстан) - Пюник Ереван (Армения) 0:1
ХИК (Финландия) - Дечич (Черна гора) 1:0
Иберия 1999 (Грузия) - Башакшехир (Турция) 0:1
Илвес Тампере (Финландия) - Юргорден (Швеция) 1:1
Млада Болеслав (Чехия) - Апоел Беер Шева (Израел) 1:1
Ружомберок (Словакия)- Хайдук Сплит (Хърватия) 0:0
Силкеборг (Дания) - Гент (Белгия) 2:2
Брондби (Дания) - Легия Варшава (Полша) 2:3
Олимпия Любляна (Словения) - Шериф Тираспол (Молдова) 3:0
Омония (Кипър) - МОЛ Види (Унгария) 1:0
Цюрих (Швейцария) - Витория Гимараеш (Португалия) 0:3
Балкани (Косово) - Ларн (Северна Ирландия) 0:1
Хунедоара (Румъния) - Астана (Казахстан) 1:2
Килмарнък (Шотландия) - Тромсьо (Норвегия) 2:2
Макаби Петах Тиква (Израел) - ЧФР (Клуж) 0:1
Осиек (Хърватия) - Зира (Азербайджан) 1:1
Марибор (Словения) - Войводина (Сърбия) 2:1
Викингур (Исландия) - Флора (Естония) 1:1
Търнава (Словакия) - Висла (Полша) 3:1
Сейнт Мирън (Шотландия) - Бран (Норвегия) 1:1
Сейнт Патрикс (Република Ирландия) - Сабах Баку (Азербайджан) 1:0
* Срещите-реванш ще се проведат на 13, 14 и 15 август.
/АД/