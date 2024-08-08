Победи за ЦСКА 1948 и Ботев Пловдив в Лигата на конференциите, резултати

Носителят на Купата на България Ботев (Пловдив) взе минимален аванс срещу босненския Зрински Мостар, след като в „канарчетата“ постигнаха успех с 2:1 като домакини на стадион „Христо Ботев“ в първия мач между двата тима от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите