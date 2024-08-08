Всички призьори от 12-ия ден на Олимпийските игри в Париж

Медалисти от 12-ия ден на Олимпийските игри в Париж - 21 финала:

спортно ходене, маратон, смесени щафети:

1. Испания (Алваро Мартин, Мария Перес) - 2:50.31 часа

2. Еквадор - 2:51.22

3. Австралия - 2:51.38

спортно катерене за скорост, жени:

1. Александра Мирослав (Полша) - 6,10 секунди

2. Лицзюан Дън (Китай) - 6,18

3. Александра Калуцка (Полша) - 6,53

ветроходство, клас Ilca 6, жени :

1. Марит Баумеестер (Нидерландия) - 38 точки

2. Ане-Мари Риндом (Дания) - 61

3. Лине-Флем Хьост (Норвегия) - 75

ветроходство, клас Ilca 7, мъже:

1. Мат Уерн (Австралия) - 40 наказателни точки

2. Павлос Контидес (Кипър) - 56

3. Стефано Пескиера (Перу) - 80

вдигане на тежести, категория до 61 килограма, мъже:

1. Фабин Ли (Китай) - 310 килограма (143 килограма в изхвърлянето и 167 килограма в изтласкването)

2. Теерапон Силачай (Тайланд) - 303 (132 и 171)

3. Хамптън Морис (САЩ) - 298 (126 и 172)

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ИВАН ДИМОВ (БЪЛГАРИЯ) - без резултат, три неуспешни опита в изхвърлянето

вдигане на тежести, категория до 49 килограма, жени:

1. Чжъхуи Хоу (Китай) 206 кг (89 килограма в изхвърлянето и 117 килограма в изтласкването)

2. Махаела Камбей (Румъния) 205 кг (93 и 112 кг)

3. Суродчана Камбао (Тайланд) 200 кг (88 и 112 кг)

парк скейтборд, мъже:

1. Кийган Палмър (Австралия) - 93.11 точки

2. Том Шер (САЩ) - 92.23

3. Аугусто Акио (Бразилия) - 91.85

колоездене на писта (мъже), отборно преследване:

1. Австралия (Оливър Бледин, Сам Уелсфорд, Конър Лийхи, Келънд ОТБрайън) - 3:42.067 минути

2. Великобритания (Итън Хейтър, Даниел Бигъм, Чарли Танфийлд, Итън Върнън) - 3:44.394

3. Италия (Симоне Консони, Филипо Гана, Франческо Ламон, Джонатан Милан) - 3:44.197

колоездене на писта (жени), отборно преследване:

1. САЩ (Кристен Фокнър, Дженифър Валенте, Клои Дайгърт и Лили Уилямс) - 4:04.306 минути

2. Нова Зеландия (Али Уоластън, Брайони Бота, Емили Шиърман, Никол Шийлдс) - 4:04.927а

3. Великобритания (Джоси Найт и Елинор Баркър, Анна Морис, Джесика Робъртс) - 4:06.382 а а

борба, 77 кг класически стил, мъже:

1. Нао Кусака (Япония)

2. Демеу Жадрайев (Казахстан)

3. Малхас Амоян (Армения) и Акжол Махмудов (Киргизстан)

борба, 97 кг класически стил, мъже:

1. Мохамадхади Сарави (Иран)

2. Артур Алексанян (Армения)

3. Габриел Росийо (Куба) и Узур Джузупбеков (Киргизстан)

борба, 50 кг свободен стил, жени:

1. Сара Ан Хилдебранд (САЩ)

2. Юснейлис Гусман (Куба)

3. Юи Сусаки (Япония) и Фън Цзъци (Китай)

артистично плуване, отборно:

1. Китай - 996.1389

2. САЩ - 914.3421

3. Испания - 900.7319

лека атлетика, бягане 400 метра, мъже:

1. Куинси Хол (САЩ) - 43.40 секунди

2. Матю Хъдсън-Смит (Великобритания) - 43.44

3. Музала Самуконга (Замбия) 43.74

лека атлетика, овчарски скок, жени:

1. Нина Кенеди (Австралия) - 4.90 метра

2. Кейти Муун (САЩ) - 4.85

3. Алиша Нюман (Канада) - 4.85

лека атлетика 3000 метра, стипълчейз, мъже

1. Суфиан Ел Бакали (Мароко) - 8:06.05 минути

2. Кенет Рукс (САЩ) - 8:06.41

3. Абрахам Кибиуот (Кения) - 8:06.47

лека атлетика, диск, мъже:

1. Роже Стона (Ямайка) - 70.00 метра, олимпийски рекорд

2. Миколас Алекна (Литва) - 69.97

3. Матю Дени (Австралия) - 69.31

таекуондо, 49 кг, жени:

1. Панипак Вонгпатанакит (Тайланд)

2. Цин Го (Китай)

3. Мобина Нематзадех (Иран) и Лена Стойкович (Хърватия)

таекуондо, 58 кг, мъже:

1. Парк Тае-джоон (Република Корея)

2. Гашим Магомедов (Азербайджан)

3. Мохамед Калил Жендуби (Тунис) и Сириан Раве (Франция)

бокс, категория до 63,5 килограма, мъже:

1. Ерисланди Алварес (Куба)

2. Софиан Умиа (Франция)

3. Уайът Санфорд (Канада) и Лаша Гурули (Грузия)

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9. РАДОСЛАВ РОСЕНОВ (БЪЛГАРИЯ)

бокс, категория до 80 килограма, мъже:

1. Олександър Хижняк (Украйна)

2. Нурбек Оралбай (Казахстан)

3. Кристиан Пинялес (Доминиканска република) и Арлен Лопес (Куба)