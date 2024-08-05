Берое достигна до успеха срещу Ботев Враца в последен мач от третия кръг в Първа лига

Първенство на България по футбол, мачове от третия кръг на Първа лига: Ботев Враца - Берое - 1:2 (1:1) 0:1 Хуан Пинеда 20, 1:1 Бубакар Траоре 37, 1:2 Оиер Сариеги 88 от неделя: Локомотив София - Черно море - 2:1 (0:0) голмайстори: 1:0 Анте Аралица 52, 2:0 Светослав Диков 90, 2:1 Асен Дончев 90+7 червен картон: Мазир Сола (Черно море) 64 Крумовград - Ботев Пловдив - 0:1 (0:0) голмайстори: 0:1 Джеймс Ето'о 52 от събота: Лудогорец - Арда Кърджали - 5:1 (2:0) голмайстори: 1:0 Сон 8, 2:0 Квадво Дуа 44, 3:0 Руан Круз 47, 4:0 Спас Делев 57, 5:0 Сон 73, 5:1 Феликс Ебоа 88 Спартак Варна - ЦСКА-София - 3:0 (2:0) голмайстори: 1:0 Ахмед Ахмедов 14, 2:0 Ахмед Ахмедов 39, 3:0 Иван Дюлгеров 59-автогол от петък: Локомотив Пловдив - Левски - 0:2 (0:1) голмайстори: 0:1 Асими Фадига 9, 0:2 Мустафа Сангаре 85 Хебър - Славия - 1:1 (0:1) голмайстори: 0:1 Виктор Генев 5, 1:1 Набил Макни 49 отложен двубой: Септември София - ЦСКА 1948 временно класиране: 1. Левски 3 3 0 0 12:1 9 точки 2. Спартак (Вн) 3 2 1 0 7:2 7 3. Ботев (Пд) 3 2 1 0 6:3 7 4. Берое 3 2 1 0 3:1 7 5. Лудогорец 2 2 0 0 6:1 6 6. Черно море 3 1 1 1 3:2 4 7. Локомотив (Пд) 3 1 1 1 3:4 4 8. Локомотив (Сф) 3 1 1 1 3:7 4 9. Крумовград 3 1 0 2 1:2 3 10. Арда 3 1 0 2 2:6 3 11. ЦСКА-София 3 1 0 2 3:5 3 12. ЦСКА 1948 2 0 2 0 2:2 2 13. Славия 2 0 1 1 1:2 1 14. Хебър 3 0 1 2 2:6 1 15. Септември 2 0 0 2 0:2 0 16. Ботев (Вр) 3 0 0 3 2:9 0