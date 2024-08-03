Спартак Варна записа убедителна победа над ЦСКА-София в третия кръг на Първа лига

Първенство на България по футбол, мачове от третия кръг на Първа лига:
Спартак Варна - ЦСКА-София - 3:0 (2:0)
голмайстори: 1:0 Ахмед Ахмедов 14, 2:0 Ахмед Ахмедов 39, 3:0 Иван Дюлгеров 59-автогол
по-късно днес:
Лудогорец - Арда Кърджали
в неделя:
Локомотив София - Черно море
Крумовград - Ботев Пловдив
в понеделник:
Ботев Враца - Берое
отложен двубой:
Септември София - ЦСКА 1948
от петък:
Локомотив Пловдив - Левски - 0:2 (0:1)
голмайстори: 0:1 Асими Фадига 9, 0:2 Мустафа Сангаре 85
Хебър - Славия - 1:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Виктор Генев 5, 1:1 Набил Макни 49
временно класиране:
1. Левски 3 3 0 0 12:1 9 точки
2. Спартак (Вн) 3 2 1 0 7:2 7
3. Ботев (Пд) 2 1 1 0 5:3 4
4. Локомотив (Пд) 3 1 1 1 3:4 4
5. Черно море 2 1 1 0 2:0 4
6. Берое 2 1 1 0 1:0 4
7. Лудогорец 1 1 0 0 1:0 3
8. Арда 2 1 0 1 1:1 3
9. Крумовград 2 1 0 1 1:1 3
10. ЦСКА-София 3 1 0 2 3:5 3
11. ЦСКА 1948 2 0 2 0 2:2 2
12. Славия 2 0 1 1 1:2 1
13. Хебър 3 0 1 2 2:6 1
14. Локомотив (Сф) 2 0 1 1 1:6 1
15. Септември 2 0 0 2 0:2 0
16. Ботев (Вр) 2 0 0 3 1:7 0
/КМ/