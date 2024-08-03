Спартак Варна записа убедителна победа над ЦСКА-София в третия кръг на Първа лига

Спартак 1918 Варна спечели втората си победа в първенството. Завърналият се в елита варненски тим надигра и спечели категорична победа над ЦСКА-София с 3:0. С успеха си „соколите“ имат вече 7 точки в актива си, докато „армейците“ са с победа, две поражения и 3 точки