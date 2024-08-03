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Спартак Варна записа убедителна победа над ЦСКА-София в третия кръг на Първа лига

Кремена Младенова
Спартак Варна записа убедителна победа над ЦСКА-София в третия кръг на Първа лига
Спартак Варна записа убедителна победа над ЦСКА-София в третия кръг на Първа лига
снимка: Кореспондент на БТА във Варна Красимир Кръстев
Варна,  
03.08.2024 20:57
 (БТА)

Първенство на България по футбол, мачове от третия кръг на Първа лига:

Спартак Варна - ЦСКА-София - 3:0 (2:0)
голмайстори: 1:0 Ахмед Ахмедов 14, 2:0 Ахмед Ахмедов 39, 3:0 Иван Дюлгеров 59-автогол

по-късно днес:
Лудогорец - Арда Кърджали

в неделя: 
Локомотив София - Черно море
Крумовград - Ботев Пловдив

в понеделник:
Ботев Враца - Берое

отложен двубой:
Септември София - ЦСКА 1948

от петък:
Локомотив Пловдив - Левски - 0:2 (0:1)
голмайстори: 0:1 Асими Фадига 9, 0:2 Мустафа Сангаре 85

Хебър - Славия - 1:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Виктор Генев 5, 1:1 Набил Макни 49

временно класиране:
 1. Левски           3   3   0   0  12:1  9 точки
 2. Спартак (Вн)     3   2   1   0   7:2  7
 3. Ботев (Пд)       2   1   1   0   5:3  4
 4. Локомотив (Пд)   3   1   1   1   3:4  4
 5. Черно море       2   1   1   0   2:0  4
 6. Берое            2   1   1   0   1:0  4    
 7. Лудогорец        1   1   0   0   1:0  3
 8. Арда             2   1   0   1   1:1  3    
 9. Крумовград       2   1   0   1   1:1  3
10. ЦСКА-София       3   1   0   2   3:5  3 
11. ЦСКА 1948        2   0   2   0   2:2  2
12. Славия           2   0   1   1   1:2  1
13. Хебър            3   0   1   2   2:6  1
14. Локомотив (Сф)   2   0   1   1   1:6  1  
15. Септември        2   0   0   2   0:2  0
16. Ботев (Вр)       2   0   0   3   1:7  0

 

/КМ/

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