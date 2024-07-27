Дунав надигра Несебър във Втора лига

Срещи от втория кръг на Втора лига по футбол: Спортист Своге - СФК Фратрия - 0:1 ФК Ловеч - ОФК Спартак Плевен - 0:1 Пирин Благоевград - Струмска слава - 1:1 Етър ВТ - Миньор - 1:1 Дунав Русе - СОФК Несебър - 2:0 в неделя: Марек Дупница - Янтра Габрово Добруджа Добрич - ЦСКА-София II в понеделник: Ботев Пд II - Беласица Петрич ЦСКА 1948 II - Лудогорец II във вторник: Локомотив Горна Оряховица - Монтана Класиране: 1. Дунав (Русе) 2 2 0 0 7:2 6 2. Етър (Велико Търново) 2 1 1 0 3:2 4 3. Пирин (Благоевград) 2 1 1 0 2:1 4 . Фратрия (Бенковски, обл.Варна) 2 1 1 0 2:1 4 5. Спартак (Плевен) 2 1 0 1 3:5 3 6. Беласица (Петрич) 1 1 0 0 3:0 3 7. Лудогорец 1945 II (Разград) 1 1 0 0 2:0 3 8. Ботев II (Пловдив) 1 1 0 0 2:1 3 9. Несебър 2 1 0 1 2:3 3 10. Ловеч 2 1 0 1 1:1 3 11. Марек (Дупница) 1 0 1 0 0:0 1 . Монтана 1 0 1 0 0:0 1 13. Добруджа (Добрич) 1 0 1 0 1:1 1 14. Миньор (Перник) 2 0 1 1 2:3 1 15. Струмска слава (Радомир) 2 0 1 1 1:4 1 16. ФК ЦСКА 1948 II (София) 1 0 0 1 1:2 0 . Янтра 2019 (Габрово) 1 0 0 1 1:2 0 18. ЦСКА II (София) 1 0 0 1 0:1 0 19. Локомотив (Горна Оряховица) 1 0 0 1 0:2 0 . Спортист 2009 (Своге) 2 0 0 2 0:2 0