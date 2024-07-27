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Дунав надигра Несебър във Втора лига

Мирослав Димитров
Дунав надигра Несебър във Втора лига
Дунав надигра Несебър във Втора лига
Снимка: Красимир Николов/БТА (ЕК)
София,  
27.07.2024 22:03
 (БТА) 
Срещи от втория кръг на Втора лига по футбол:

Спортист Своге - СФК Фратрия        - 0:1
ФК Ловеч - ОФК Спартак Плевен       - 0:1
Пирин Благоевград - Струмска слава  - 1:1
Етър ВТ - Миньор                    - 1:1
Дунав Русе - СОФК Несебър           - 2:0

в неделя:
Марек Дупница - Янтра Габрово
Добруджа Добрич - ЦСКА-София II

в понеделник:
Ботев Пд II - Беласица Петрич
ЦСКА 1948 II - Лудогорец II

във вторник:
Локомотив Горна Оряховица - Монтана  

                           Класиране:                    
 1. Дунав (Русе)                        2    2   0   0    7:2     6       
 2. Етър (Велико Търново)               2    1   1   0    3:2     4 
 3. Пирин (Благоевград)                 2    1   1   0    2:1     4 
  . Фратрия (Бенковски, обл.Варна)      2    1   1   0    2:1     4    
 5. Спартак (Плевен)                    2    1   0   1    3:5     3        
 6. Беласица (Петрич)                   1    1   0   0    3:0     3       
 7. Лудогорец 1945 II (Разград)         1    1   0   0    2:0     3      
 8. Ботев II (Пловдив)                  1    1   0   0    2:1     3 
 9. Несебър                             2    1   0   1    2:3     3
10. Ловеч                               2    1   0   1    1:1     3   
11. Марек (Дупница)                     1    0   1   0    0:0     1     
  . Монтана                             1    0   1   0    0:0     1       
13. Добруджа (Добрич)                   1    0   1   0    1:1     1       
14. Миньор (Перник)                     2    0   1   1    2:3     1
15. Струмска слава (Радомир)            2    0   1   1    1:4     1       
16. ФК ЦСКА 1948 II (София)             1    0   0   1    1:2     0       
  . Янтра 2019 (Габрово)                1    0   0   1    1:2     0       
18. ЦСКА II (София)                     1    0   0   1    0:1     0
19. Локомотив (Горна Оряховица)         1    0   0   1    0:2     0
  . Спортист 2009 (Своге)               2    0   0   2    0:2     0

/МД/

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