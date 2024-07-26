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Арда постигна минимална победа над Крумовград

Христо Бонински
Арда постигна минимална победа над Крумовград
Арда постигна минимална победа над Крумовград
Снимка: кореспондент на БТА в Пловдив Боян Ботев (ЕВ)
Кърджали,  
26.07.2024 20:59
 (БТА)

efbet Лига, втори кръг:

Арда - Крумовград - 1:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Станислав Иванов 21 

по-късно днес:
Левски - Ботев (Враца)

утре от 19:00 часа:
ЦСКА-София - Хебър

в неделя от 19:00 часа:
ЦСКА 1948 - Спартак (Варна)

от 21:15 часа:
Ботев (Пловдив) - Локомотив (Пловдив)

в понеделник от 19:00 часа:
Берое - Локомотив (София)

от 21:15 часа:
Черно море - Септември

Временно класиране:
1. Левски   1   1   0   0   6:1 3
2. Ботев (Пд)   1   1   0   0   3:1 3
3. Спартак (Вн) 1   1   0   0   2:0 3
4. Берое    1   1   0   0   1:0 3
   Локомотив (Пд)   1   1   0   0   1:0 3
   Лудогорец    1   1   0   0   1:0 3
7. Арда 2   1   0   1   1:1 3    
   Крумовград   2   1   0   1   1:1 3  
9. ЦСКА 1948    1   0   1   0   0:0 1
   Черно море   1   0   1   0   0:0 1
11. Септември   1   0   0   1   0:1 0
    Славия  1   0   0   1   0:1 0
    ЦСКА-София  1   0   0   1   0:1 0
14. Ботев (Вр)  1   0   0   1   1:3 0
15. Хебър   1   0   0   1   0:2 0
16. Локомотив (Сф)  1   0   0   1   1:6 0   

/ХБ/

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