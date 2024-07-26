Арда постигна минимална победа над Крумовград

efbet Лига, втори кръг:
Арда - Крумовград - 1:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Станислав Иванов 21
по-късно днес:
Левски - Ботев (Враца)
утре от 19:00 часа:
ЦСКА-София - Хебър
в неделя от 19:00 часа:
ЦСКА 1948 - Спартак (Варна)
от 21:15 часа:
Ботев (Пловдив) - Локомотив (Пловдив)
в понеделник от 19:00 часа:
Берое - Локомотив (София)
от 21:15 часа:
Черно море - Септември
Временно класиране:
1. Левски 1 1 0 0 6:1 3
2. Ботев (Пд) 1 1 0 0 3:1 3
3. Спартак (Вн) 1 1 0 0 2:0 3
4. Берое 1 1 0 0 1:0 3
Локомотив (Пд) 1 1 0 0 1:0 3
Лудогорец 1 1 0 0 1:0 3
7. Арда 2 1 0 1 1:1 3
Крумовград 2 1 0 1 1:1 3
9. ЦСКА 1948 1 0 1 0 0:0 1
Черно море 1 0 1 0 0:0 1
11. Септември 1 0 0 1 0:1 0
Славия 1 0 0 1 0:1 0
ЦСКА-София 1 0 0 1 0:1 0
14. Ботев (Вр) 1 0 0 1 1:3 0
15. Хебър 1 0 0 1 0:2 0
16. Локомотив (Сф) 1 0 0 1 1:6 0
/ХБ/