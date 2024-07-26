Арда постигна минимална победа над Крумовград

Треньорът на Крумовград Атанас Рибарски каза след мача, че е доволен от представянето на тима си въпреки загубата от Арда. "Доволен съм от представянето. Имаше моменти, в които отстъпвахме и моменти, в които диктувахме играта. Като облик на отбора