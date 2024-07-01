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Автогол прати Франция на четвъртфиналите на европейското първенство по футбол

Георги Крумов
Автогол прати Франция на четвъртфиналите на европейското първенство по футбол
Автогол прати Франция на четвъртфиналите на европейското първенство по футбол
Франция ще играе на четвъртфиналите на Евро 2024 / снимка: АП/Frank Augstein
Дюселдорф,  
01.07.2024 20:57
 (БТА)

Европейско първенство по футбол в Германия, осминафинални мачове:

Франция - Белгия - 1:0 (0:0)
голмайстор: 1:0 Ян Фертонген 85-автогол

по-късно днес:
Португалия - Словения

във вторник: 
Румъния - Нидерландия
Австрия - Турция

от неделя:
Испания - Грузия - 4:1 (1:1)
голмайстори: 0:1 Робин Льо Норман 18-автогол, 1:1 Родри 39, 2:1 Фабиан Руис 51, 3:1 Нико Уилямс 74, 4:1 Дани Олмо 84

Англия - Словакия - 2:1 след продължения, 1:1 (0:1) в редовното време 
голмайстори: 0:1 Иван Шранц 25, 1:1 Джуд Белингам, 2:1 Хари Кейн 91 

от събота:
Швейцария - Италия - 2:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Ремо Фройлер 37, 2:0 Рубен Варгас 46

Германия - Дания - 2:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Кай Хаверц 53 дузпа, 2:0 Джамал Мусиала 68

 

схема за четвъртфиналите:
Испания - Германия
Португалия/Словения - Франция

Румъния/Нидерландия - Австрия/Турция
Англия - Швейцария

/ГК/

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