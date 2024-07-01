Автогол прати Франция на четвъртфиналите на европейското първенство по футбол

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Валутен курс на БНБ 01.07.2024

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Институции и организации

схема за четвъртфиналите: Испания - Германия Португалия/Словения - Франция Румъния/Нидерландия - Австрия/Турция Англия - Швейцария

от събота: Швейцария - Италия - 2:0 (1:0) голмайстори: 1:0 Ремо Фройлер 37, 2:0 Рубен Варгас 46

Англия - Словакия - 2:1 след продължения, 1:1 (0:1) в редовното време голмайстори: 0:1 Иван Шранц 25, 1:1 Джуд Белингам, 2:1 Хари Кейн 91

от неделя: Испания - Грузия - 4:1 (1:1) голмайстори: 0:1 Робин Льо Норман 18-автогол, 1:1 Родри 39, 2:1 Фабиан Руис 51, 3:1 Нико Уилямс 74, 4:1 Дани Олмо 84

Европейско първенство по футбол в Германия, осминафинални мачове:

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