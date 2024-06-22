Грузия и Чехия не излъчиха победител във втория си мач в груповата фаза на Евро 2024

site.btaГрузия и Чехия не излъчиха победител във втория си мач в груповата фаза на Евро 2024
Резултати от Група "F" на Европейското първенство по футбол:
Грузия - Чехия - 1:1 (0:1)
голмайстори: 1:0 Жорж Микаутадзе 45+4 дузпа, 1:1 Патрик Шик 59
Турция - Португалия - от 19:00 часа
временно класиране: 1. Турция 1 1 0 0 3:1 3 точки 2. Португалия 1 1 0 0 2:1 3 3. Чехия 2 0 1 1 2:3 1 4. Грузия 2 0 1 1 2:4 1
Трети мачове в групата (на 26 юни от 22:00 часа):
Чехия - Турция
Грузия - Португалия
срещи от първия кръг:
Португалия - Чехия - 2:1
Турция - Грузия - 3:1
/ИК/
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