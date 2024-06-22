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Грузия и Чехия не излъчиха победител във втория си мач в груповата фаза на Евро 2024

Ива Кръстева
Грузия и Чехия не излъчиха победител във втория си мач в груповата фаза на Евро 2024
Грузия и Чехия не излъчиха победител във втория си мач в груповата фаза на Евро 2024
снимка: AP Photo/Ebrahim Noroozi
Хамбург,  
22.06.2024 17:57
 (БТА)

Резултати от Група "F" на Европейското първенство по футбол:

Грузия - Чехия - 1:1 (0:1)
голмайстори: 1:0 Жорж Микаутадзе 45+4 дузпа, 1:1 Патрик Шик 59

Турция - Португалия - от 19:00 часа 


временно класиране:
1. Турция       1    1   0   0   3:1  3 точки
2. Португалия   1    1   0   0   2:1  3
3. Чехия        2    0   1   1   2:3  1
4. Грузия       2    0   1   1   2:4  1


Трети мачове в групата (на 26 юни от 22:00 часа):
Чехия - Турция
Грузия - Португалия

срещи от първия кръг:  
Португалия - Чехия - 2:1
Турция - Грузия    - 3:1

/ИК/

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