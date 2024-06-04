В Самоков ще се състои международен турнир по класическа борба за момчета в памет на бившия заместник-кмет на община Самоков и основател на самоковската школа по борба - Спортен клуб (СК) Рилски спортист Васил Сайменов. Турнирът ще се проведе в спортна зала „Арена Самоков“ тази събота (8 юни), съобщи треньорът по борба Николай Кашинов.

Началото ще бъде от 10:30 часа, а входът ще бъде свободен.

В международното състезание ще се включат клубове от Сърбия, Гърция, Молдова, Унгария, Румъния и Косово. Клубовете от България ще бъдат около 20. В турнира се очаква да се включат около 170 спортисти.

Васил Сайменов е заслужил треньор и член на управителния съвет на Българска федерация по борба. Той е бил дълги години помощник-треньор в националния отбор и треньор на Армен Назарян.

Официални гости на събитието ще бъдат кметът на община Самоков д-р инж. Ангел Джоргов, двукратният олимпийски шампион Армен Назарян, председателят на Българска федерация по борба, световен и европейски шампион Христо Маринов, двукратният олимпийски шампион Георги Мърков, Стоян Саладинов, Иво Ангелов, световен и европейски шампион, Бисер Георгиев – световен шампион, Любомир Димитров, европейски шампион, Кирил Милов, европейски шампион и втори в света, Биляна Дудова – световна и европейска шампионка, Миглена Селишка, Даниел Александров, призьор от европейски първенства и много други медалисти, съобщиха на официалната си фейсбук страница от СК „Рилски спортист“ – Самоков.

Както БТА информира, миналата година след продължително боледуване почина Васил Сайменов на 69-годишна възраст.