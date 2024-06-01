Националният отбор на България по баскетбол за младежи до 20 години се събира на лагер в Самоков

Националният отбор на България по баскетбол за младежи до 20 години ще започне подготовката си за Европейското първенство в Дивизия B в Самоков. Лагерът стартира на 10 юни, а старши треньорът Васил Христов и неговият помощник Любомир Киров са повикали общо 16 баскетболисти, които да се включат в тренировките.

Европейското първенство в Дивизия B ще се проведе от 12 до 21 юли в Питещ, а България е в група заедно с домакина Румъния, Естония, Грузия и Албания.

състав на България: Момчил Кадиев (Левски), Красимир Петров (Левски), Марио Боянов (Левски), Максим Бочев (Левски), Кръстомир Михов (Академик Пловдив), Йоанис Кикрилис (Академик Пловдив), Александър Гавалюгов (Балкан), Илиян Пищиков (Балкан), Стефан Михайлов (Балкан), Михаил Гавазов (Балкан), Иво Корестилов (Балкан), Кристиян Челенков (ЦСКА), Кристиян Попов (Литъл рок, САЩ), Симеон Димитров (Улм Академи, Германия), Христо Бъчков (Рилски спортист), Мартин Ковачев (Таранто, Италия).