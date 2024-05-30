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Рилски спортист стана шампион на България по баскетбол за мъже за 2024 година

Кремена Младенова
Рилски спортист стана шампион на България по баскетбол за мъже за 2024 година
Рилски спортист стана шампион на България по баскетбол за мъже за 2024 година
снимка БТА, архив
София,  
30.05.2024 21:03
 (БТА)

Всички шампиони на България по баскетбол за мъже:

1942 година - Левски (София) - треньор Христо Хайтов
1943   - ЖСК (София)         - Рачо Стоянов
1944   - не се провежда първенство  
1945   - ПСК Левски (София) - Христо Хайтов 
1946   - ПСК Левски (София) - Христо Хайтов  
1947   - ПСК Левски (София) - Христо Хайтов 
1948   - Локомотив (София)  - Димитър Григоров 
1949   - ЦДНВ (София)       - Людмил Катерински 
1950   - Народна войска (София) - Людмил Катерински   
1951   - ЦДНВ (София)       - Людмил Катерински 
1952   - Ударник (София)    - Димитър Митев 
1953   - Ударник (София)    - Кирил Хайтов
1954   - Спартак (София)    - Петър Шишков 
1955   - Локомотив (София)  - Георги Павлов 
1956   - Спартак (София)    - Петър Шишков
1957   - Академик (София)   - Божидар Такев  
1958   - Академик (София)   - Божидар Такев
1959   - Академик (София)   - Божидар Такев
1960   - Спартак (София)    - Петър Шишков
1961   - Локомотив (София)  - Владимир Славов
1962   - Спартак (София)    - Петър Шишков 
1963   - Академик (София)   - Цветан Желязков
1964   - Локомотив (София)  - Методи Томовски 
1965   - ЦСКА Червено знаме (София) - Людмил Катерински 
1966   - Локомотив (София)  - Методи Томовски
1967   - ЦСКА Червено знаме (София) - Кирил Семов
1968   - Академик (София)   - Нейчо Нейчев
1969   - Академик (София)   - Нейчо Нейчев
1970   - Академик (София)   - Нейчо Нейчев 
1971   - Академик (София)   - Нейчо Нейчев
1972   - Академик (София)   - Веселин Темков
1973   - Академик (София)   - Веселин Темков
1974   - Балкан (Ботевград) - Иван Колев 
1975   - Академик (София)   - Нейчо Нейчев 
1976   - Академик (София)   - Нейчо Нейчев
1977   - ЦСКА Септемврийско знаме (София)- Цвятко Барчовски 
1978   - Левски Спартак (София) - Евелин Косев 
1979   - Левски Спартак (София) - Петър Симанов 
1980   - ЦСКА Септемврийско знаме (София)- Омуртаг Кузманов
1981   - Левски Спартак (София) - Нико Грозев 
1982   - Левски Спартак (София) - Георги Димитров 
1983   - ЦСКА Септемврийско знаме (София) - Петко Маринов
1984   - ЦСКА Септемврийско знаме (София) - Петко Маринов
1985   - Академик (Варна)       - Симеон Варчев 
1986   - Левски Спартак (София) - Атанас Голомеев
1987   - Балкан (Ботевград)     - Иван Андреев 
1988   - Балкан (Ботевград)      - Иван Андреев 
1989   - Балкан (Ботевград)      - Иван Андреев  
1990   - ЦСКА (София)            - Петко Маринов
1991   - ЦСКА (София)            - Румен Пейчев 
1992   - ЦСКА (София)            - Румен Пейчев 
1993   - Левски-Тотел (София)    - Миле Протич 
1994   - Левски-Тотел (София)    - Миле Протич  
1995   - Плама (Плевен)          - Дарин Великов 
1996   - Плама (Плевен)          - Дарин Великов 
1997   - Славия ВИС-2 (София)    - Росен Барчовски 
1998   - Черно море-Соди (Варна) - Симеон Варчев
1999   - Черно море-Соди (Варна) - Симеон Варчев
2000   - Левски (София)          - Константин Папазов 
2001   - Левски (София)          - Константин Папазов 
2002   - Ямболгаз (Ямбол)        - Иван Чолаков
2003   - Лукойл Академик (София) - Петко Маринов
2004   - Лукойл Академик (София) - Слободан Николич 
2005   - Лукойл Академик (София) - Константин Папазов
2006   - Лукойл Академик (София) - Марин Докузовски
2007   - Лукойл Академик (София) - Марин Докузовски
2008   - Лукойл Академик (София) - Желко Лукаич
2009   - Лукойл Академик (София) - Георги Младенов
2010   - Лукойл Академик (София) - Йовица Арсич
2011   - Лукойл Академик (София) - Йовица Арсич
2012   - Лукойл Академик (София) - Марин Докузовски
2013   - Лукойл Академик (София) - Сашо Везенков
2014   - Левски (София) 	 - Константин Папазов
2015   - Лукойл Академик (София) - Тони Дечев
2016   - Лукойл Академик (София) - Тони Дечев
2017   - Лукойл Академик (София) - Тони Дечев
2018   - Левски Лукойл (София)   - Константин Папазов
2019   - Балкан (Ботевград)      - Небойша Видич      
2020   - първенството не завършва заради пандемията от COVID-19
2021   - Левски Лукойл (София)   - Константин Папазов
2022   - Балкан (Ботевград)      - Небойша Видич
2023   - Балкан (Ботевград)      - Петър Златанович
2024   - Рилски спортист (Самоков) - Любомир Киров

/КМ/

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