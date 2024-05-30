Рилски спортист стана шампион на България по баскетбол за мъже за 2024 година

Отборът на Рилски спортист (Самоков) детронира Балкан (Ботевград) и спечели първа титла на България по баскетбол за мъже в историята си. Рилски спортист се наложи над Балкан с 81:69 (18:18, 12:9, 20:21, 31:21) като гост в „Арена Ботевград“