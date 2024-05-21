Пирин и Хебър направиха нулево равенство

Имаме шансове да спасим сезона, заяви треньорът на Пирин Олександър Бабич след равния с Хебър
Изказвания след мача от 34-ия кръг в Първа лига между Пирин и Хебър (0:0)
Срещи от 34-ия кръг в Първа лига, група на изпадащите: Етър Велико Търново - Ботев Враца - 1:1 (1:1) голмайстори: 0:1 Диого Барбоса 21, 1:1 Дидис Пита 44 Берое Стара Загора - Локомотив София - 0:3 (0:2) голмайстори: 0:1 Кевин Май 15, 0:2 Карлос Франса 42, 0:3 Стефан Ламбезе 69 червен картон: Федерико Санети (Берое) 79 Пирин Благоевград - Хебър Пазарджик - 0:0 временно класиране: 1. Лудогорец 33 25 4 4 84:23 79 точки - шампион 2. Черно море 33 20 9 4 52:25 69 3. ЦСКА-София 33 20 7 6 56:25 67 4. Левски 33 17 7 9 48:30 58 5. Локомотив (Пд) 33 16 7 10 52:41 55 6. Крумовград 33 13 10 10 44:41 49 ------------------------------------------------ 7. ЦСКА 1948 34 11 13 10 31:29 46 8. Ботев (Пд) 34 12 9 13 49:39 45 9. Арда 34 12 9 13 35:34 45 10. Славия 34 12 7 15 34:46 43 ------------------------------------------------ 11. Берое 34 12 6 16 30:45 42 12. Локомотив (Сф) 34 10 6 18 29:58 36 13. Пирин 34 7 11 16 26:47 32 14. Хебър 34 8 7 19 32:48 31 15. Ботев (Вр) 34 8 6 20 27:56 30 16. Етър 34 3 8 23 21:63 17
/ГК/
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