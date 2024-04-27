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Славия постигна успех при гостуването си на Ботев в Пловдив

Кремена Младенова
Славия постигна успех при гостуването си на Ботев в Пловдив
Славия постигна успех при гостуването си на Ботев в Пловдив
снимка: БТА
Пловдив,  
27.04.2024 20:56
 (БТА)

Първенство на България по футбол, мачове от 31-ия кръг на efbet Лига:

Първа група
ЦСКА-София - Левски - 3:1 (3:0)
голмайстори: 1:0 Улаус Скаршем 25, 2:0 Джонатан Линдсет 36, 3:0 Марселино Кареасо 44, 3:1 Асими Фадига 61

в неделя:
Лудогорец - Крумовград
Черно море - Локомотив 1926 (Пловдив)

Втора група
в събота:
Ботев (Пловдив) - Славия - 0:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Галин Иванов 33

в понеделник:
ЦСКА 1948 - Арда

Трета група
Пирин (Благоевград) - Ботев (Враца) - 1:2 (1:1)
голмайстори: 1:0 Иван Тасев 8, 1:1 Мартин Ачков 45+1, 1:2 Мартин Смоленски 49
червен картон: 54 Браян Мендоса (Ботев Враца)

в неделя:
Хебър - Локомотив (София)

в понеделник:
Берое - Етър

 временно класиране:
 1. Лудогорец        30  24  3   3   78:15   75 точки
 2. ЦСКА-София       31  20  6   5   53:20   66
 3. Черно море       30  18  8   4   47:25   62
 4. Локомотив (Пд)   30  16  7   7   50:34   55
 5. Левски           31  16  6   9   46:29   54
 6. Крумовград       30  12  8   10  35:35   44
------------------------------------------------------
 7. Ботев (Пд)       31  12  8   11  47:34   44
 8. ЦСКА 1948        30  11  10  9   30:26   43
 9. Арда             30  11  6   13  32:32   39
10. Славия           31  10  6   15  29:45   36
-----------------------------------------------------
11. Берое            30  9   6   15  24:42   33
12. Пирин            31  7   9   15  24:43   30
13. Хебър            30  8   6   16  32:44   30
14. Локомотив (Сф)   30  8   4   18  22:56   28
15. Ботев (Вр)       31  7   4   20  24:54   25
16. Етър             30  3   5   22  17:56   14

/КМ/

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