Славия постигна успех при гостуването си на Ботев в Пловдив

Ботев (Пловдив) и фондация „Нощ на ангелите“ отново обединяват сили в нова благотворителна инициатива, съобщиха от футболния клуб. "Жълто-черните" и фондацията се включват в кампанията за набиране на средства за лечение на Георги Маринов. Георги