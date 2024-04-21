Дубълът на Лудогорец победи Янтра като домакин във Втора лига

Първенство на България по футбол, мачове от 29-ия кръг във Втора лига:

Лудогорец II (Разград) - Янтра (Габрово) - 2:1

от събота:

Спартак (Плевен) - Спортист (Своге) - 0:1

Литекс (Ловеч) - Черноморец 1919 (Бургас) - 2:0

Черноморец (Балчик) - ОФК Бдин-1923 - 6:0

Монтана - Беласица (Петрич) - 1:3

Струмска слава (Радомир) - Спартак (Варна) - 1:2

Добруджа (Добрич) - Марица (Пловдив) - 4:1

в понеделник:

ЦСКА 1948 II - Марек 1915 (Дупница)

Септември - Дунав (Русе)

временно класиране: 1. Спартак 1918 (Варна) 29 19 3 7 50:22 60 точки 2. Септември (София) 28 17 6 5 39:21 57 3. Монтана 29 14 8 7 38:27 50 4. Марек 1915 (Дупница) 28 13 11 4 29:20 50 5. Добруджа 1919 (Добрич) 29 14 7 8 42:26 49 6. Янтра 2019 (Габрово) 29 12 7 10 35:32 43 7. Струмска слава 1927 (Радомир) 29 11 8 10 27:24 41 8. Спартак (Плевен) 29 12 5 12 27:27 41 9. Лудогорец 1945 II (Разград) 29 11 8 10 34:29 41 10. Литекс (Ловеч) 29 10 8 11 24:29 38 11. ФК ЦСКА 1948 II (София) 28 9 10 9 28:31 37 12. Дунав (Русе) 28 9 9 10 23:30 36 13. Беласица (Петрич) 28 9 7 13 30:29 34 14. Спортист 2009 (Своге) 29 8 9 12 26:35 33 15. Черноморец 1919 (Бургас) 29 8 9 12 27:34 33 17. Черноморец (Балчик) 29 7 6 16 28:42 27 16. Марица 1921 (Пловдив) 29 8 1 20 24:45 25 18. Бдин 1923 (Видин) 29 4 6 19 12:40 18