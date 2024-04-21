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Дубълът на Лудогорец победи Янтра като домакин във Втора лига

Ивайло Георгиев
Дубълът на Лудогорец победи Янтра като домакин във Втора лига
Дубълът на Лудогорец победи Янтра като домакин във Втора лига
Снимка: БТА, архив
София,  
21.04.2024 19:04
 (БТА)

Първенство на България по футбол, мачове от 29-ия кръг във Втора лига:

Лудогорец II (Разград) - Янтра (Габрово) - 2:1

от събота:
Спартак (Плевен) - Спортист (Своге) - 0:1
Литекс (Ловеч) - Черноморец 1919 (Бургас) - 2:0
Черноморец (Балчик) - ОФК Бдин-1923 - 6:0
Монтана - Беласица (Петрич) - 1:3
Струмска слава (Радомир) - Спартак (Варна) - 1:2
Добруджа (Добрич) - Марица (Пловдив) - 4:1

в понеделник:
ЦСКА 1948 II - Марек 1915 (Дупница)
Септември - Дунав (Русе)

        временно класиране:
 1. Спартак 1918 (Варна)          29   19   3   7   50:22   60 точки
 2. Септември (София)             28   17   6   5   39:21   57 
 3. Монтана                       29   14   8   7   38:27   50     
 4. Марек 1915 (Дупница)          28   13  11   4   29:20   50
 5. Добруджа 1919 (Добрич)        29   14   7   8   42:26   49     
 6. Янтра 2019 (Габрово)          29   12   7  10   35:32   43   
 7. Струмска слава 1927 (Радомир) 29   11   8  10   27:24   41
 8. Спартак (Плевен)              29   12   5  12   27:27   41   
 9. Лудогорец 1945 II (Разград)   29   11   8  10   34:29   41    
10. Литекс (Ловеч)                29   10   8  11   24:29   38
11. ФК ЦСКА 1948 II (София)       28    9  10   9   28:31   37    
12. Дунав (Русе)                  28    9   9  10   23:30   36   
13. Беласица (Петрич)             28    9   7  13   30:29   34    
14. Спортист 2009 (Своге)         29    8   9  12   26:35   33    
15. Черноморец 1919 (Бургас)      29    8   9  12   27:34   33 
17. Черноморец (Балчик)           29    7   6  16   28:42   27
16. Марица 1921 (Пловдив)         29    8   1  20   24:45   25  
18. Бдин 1923 (Видин)             29    4   6  19   12:40   18

 

/ИК/

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