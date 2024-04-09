Локомотив (София) победи Берое (Стара Загора) като домакин

Старши треньорът на Берое (Стара Загора) Хосе Луис Ачиари е разочарован от загубата с 0:1 от Локомотив (София) в българското първенство по футбол, след като "железничарите" вкараха при единственото си чисто положение. "И на двата отбора им липсваше