Локомотив (София) победи Берое (Стара Загора) като домакин

site.btaЛокомотив (София) победи Берое (Стара Загора) като домакин
Първенство на България по футбол, мачове от 28-мия кръг на efbet Лига:
Локомотив (София) - Берое (Стара Загора) 1:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Карлос Франса 39
Ботев (Враца) - Крумовград 0:0
Локомотив (Пловдив) - Черно море (Варна) 1:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Оливер Камдем 30
от неделя:
Ботев (Пловдив) - ЦСКА 1948 (София) 0:0
Левски (София) - ЦСКА-София 0:2 (0:0)
голмайстори: 0:1 Тобиас Хайнц 61, 0:2 Фернандо Каранга 77
Пирин (Благоевград) - Лудогорец (Разград) 0:2 (0:0)
Голмайстори: 0:1 Николай Бодуров 58-автогол, 0:2 Педро Нареси 74
от събота:
Хебър (Пазарджик) - Етър (Велико Търново) 3:0 (1:0)
голмайстори: 2:0 Марк-Емилио Папазов 17, 78, 3:0 Шейк Диаманка 90+4
червен картон: Георги Александров (Етър) - 70-а минута
Арда (Кърджали)- Славия (София) 2:1 (2:1)
голмайстори: 1:0 Борис Тютюков 10, 2:0 Станислав Иванов
временно класиране: 1. Лудогорец 27 21 3 3 72:15 66 точки 2. ЦСКА-София 28 18 6 4 46:15 60 3. Черно море 28 17 7 4 44:24 58 4. Локомотив (Пд) 28 16 5 7 47:31 53 5. Левски 28 15 6 7 43:23 51 6. Крумовград 28 11 7 10 33:35 40 7. ЦСКА 1948 27 10 9 8 27:23 39 8. Арда 28 11 6 11 30:27 39 9. Ботев (Пд) 28 10 8 10 41:33 38 10. Берое 28 9 5 14 22:39 32 11. Хебър 28 8 6 14 31:38 30 12. Славия 28 8 6 14 25:42 30 13. Локомотив (Сф) 28 8 4 16 21:50 28 14. Пирин 28 6 8 14 21:40 26 15. Ботев (Враца) 28 5 4 19 20:51 19 16. Етър 28 3 4 21 17:54 13
/АВ/
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