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Локомотив (София) победи Берое (Стара Загора) като домакин

Ивайло Георгиев
Локомотив (София) победи Берое (Стара Загора) като домакин
Локомотив (София) победи Берое (Стара Загора) като домакин
Снимка: БТА
София,  
09.04.2024 20:25
 (БТА)

Първенство на България по футбол, мачове от 28-мия кръг на efbet Лига:

Локомотив (София) - Берое (Стара Загора)     1:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Карлос Франса 39

Ботев (Враца) - Крумовград                               0:0

Локомотив (Пловдив) - Черно море (Варна)     1:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Оливер Камдем 30

от неделя:
Ботев (Пловдив) - ЦСКА 1948 (София)          0:0

Левски (София) - ЦСКА-София                  0:2 (0:0)
голмайстори: 0:1 Тобиас Хайнц 61, 0:2 Фернандо Каранга 77  

Пирин (Благоевград) - Лудогорец (Разград)    0:2 (0:0)
Голмайстори: 0:1 Николай Бодуров 58-автогол, 0:2 Педро Нареси 74

от събота:
Хебър (Пазарджик) - Етър (Велико Търново)    3:0 (1:0)
голмайстори: 2:0 Марк-Емилио Папазов 17, 78, 3:0 Шейк Диаманка 90+4
червен картон: Георги Александров (Етър) - 70-а минута

Арда (Кърджали)- Славия (София)             2:1 (2:1)
голмайстори: 1:0 Борис Тютюков 10, 2:0 Станислав Иванов 

 временно класиране:
 1. Лудогорец        27  21  3   3  72:15   66 точки
 2. ЦСКА-София       28  18  6   4  46:15   60
 3. Черно море       28  17  7   4  44:24   58
 4. Локомотив (Пд)   28  16  5   7  47:31   53
 5. Левски           28  15  6   7  43:23   51
 6. Крумовград       28  11  7  10  33:35   40
 7. ЦСКА 1948        27  10  9   8  27:23   39
 8. Арда             28  11  6  11  30:27   39
 9. Ботев (Пд)       28  10  8  10  41:33   38
10. Берое            28   9  5  14  22:39   32
11. Хебър            28   8  6  14  31:38   30
12. Славия           28   8  6  14  25:42   30
13. Локомотив (Сф)   28   8  4  16  21:50   28
14. Пирин            28   6  8  14  21:40   26
15. Ботев (Враца)    28   5  4  19  20:51   19
16. Етър             28   3  4  21  17:54   13

/АВ/

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