Арда Кърджали спечели три точки при визитата си на Ботев Враца

Първенство на България по футбол, мачове от 24-ия кръг: Ботев Враца - Арда Кърджали – 1:2 (0:0) голмайстори: 1:0 Бубакар Траоре 63, 1:1 Борислав Цонев 76, 1:2 Тонислав Йорданов 90+3-дузпа червен картон: Меси Биатумусока (Ботев) по-късно днес: Левски - Крумовград Ботев Пловдив - Лудогорец понеделник: Пирин - Хебър от събота: Берое - Черно море - 2:0 (2:0) голмайстори: 1:0 Себастиян Вия 12-дузпа, 2:0 Карлос Сегундо 38 ЦСКА 1949 - ЦСКА-София - 1:2 (1:0) голмайстори: 1:0 Евгений Сердюк 11, 1:1 Данило Асприля 66, 1:2 Олаус Яир Скаршем 90+4 червен картон: Неделко Пишчевич 45 (ЦСКА 1948) Локомотив София - Славия 1:2 (1:0) голмайстори: 1:0 Антони Иванов 24, 1:2 Владимир Николов 47, 63 от петък: Локомотив Пловдив - Етър 3:0 (0:0) голмайстори: 1:0 Димитър Илиев 60, 2:0 Мичи Нтело 79, 3:0 Ангел Лясков 90+4 временно класиране: 1. Лудогорец 22 16 3 3 55:13 51 точки 2. Черно море 24 15 6 3 39:22 51 3. ЦСКА-София 24 15 6 3 37:13 51 4. Левски 23 13 5 5 37:16 44 5. Локомотив (Пд) 24 13 5 6 41:27 44 6. ЦСКА 1948 23 10 7 6 26:20 37 7. Арда 24 10 5 9 25:23 35 8. Крумовград 23 10 3 10 27:30 33 9. Ботев (Пд) 23 9 6 8 38:27 33 10. Славия 24 8 5 11 23:36 29 11. Берое 24 8 4 12 19:33 28 12. Локомотив (Сф) 24 7 4 13 20:40 25 13. Хебър 23 6 4 12 22:31 23 14. Пирин 23 5 5 13 16:34 20 15. Ботев (Враца) 24 4 1 19 15:37 13