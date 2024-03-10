Подробно търсене

Арда Кърджали спечели три точки при визитата си на Ботев Враца

Боян Денчев
Арда Кърджали спечели три точки при визитата си на Ботев Враца
Арда Кърджали спечели три точки при визитата си на Ботев Враца
снимка: БТА
Враца,  
10.03.2024 14:47
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, мачове от 24-ия кръг:

Ботев Враца - Арда Кърджали – 1:2 (0:0)
голмайстори: 1:0 Бубакар Траоре 63, 1:1 Борислав Цонев 76, 1:2 Тонислав Йорданов 90+3-дузпа
червен картон: Меси Биатумусока (Ботев)

по-късно днес:
Левски - Крумовград
Ботев Пловдив - Лудогорец

понеделник: 
Пирин - Хебър

от събота:
Берое - Черно море - 2:0 (2:0)
голмайстори: 1:0 Себастиян Вия 12-дузпа, 2:0 Карлос Сегундо 38

ЦСКА 1949 - ЦСКА-София - 1:2 (1:0)
голмайстори: 1:0 Евгений Сердюк 11, 1:1 Данило Асприля 66, 1:2 Олаус Яир Скаршем 90+4
червен картон: Неделко Пишчевич 45 (ЦСКА 1948)

Локомотив София - Славия        1:2 (1:0)
голмайстори: 1:0 Антони Иванов 24, 1:2 Владимир Николов 47, 63

от петък:
Локомотив Пловдив - Етър       3:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Димитър Илиев 60, 2:0 Мичи Нтело 79, 3:0 Ангел Лясков 90+4


временно класиране:
 1. Лудогорец        22  16  3   3  55:13   51 точки
 2. Черно море       24  15  6   3  39:22   51     
 3. ЦСКА-София       24  15  6   3  37:13   51
 4. Левски           23  13  5   5  37:16   44
 5. Локомотив (Пд)   24  13  5   6  41:27   44
 6. ЦСКА 1948        23  10  7   6  26:20   37
 7. Арда             24   10  5   9  25:23  35
 8. Крумовград       23  10  3  10  27:30   33
 9. Ботев (Пд)       23   9  6   8  38:27   33
10. Славия           24   8  5  11  23:36   29
11. Берое            24   8  4  12  19:33   28
12. Локомотив (Сф)   24   7  4  13  20:40   25
13. Хебър            23   6  4  12  22:31   23
14. Пирин            23   5  5  13  16:34   20
15. Ботев (Враца)    24   4  1  19  15:37   13

/БД/

news.modal.header

news.modal.text

Към 15:38 на 10.03.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация