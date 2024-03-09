Подробно търсене

ЦСКА-София спечели ключови три точки срещу ЦСКА 1948

Ивайло Георгиев
ЦСКА-София спечели ключови три точки срещу ЦСКА 1948
ЦСКА-София спечели ключови три точки срещу ЦСКА 1948
Снимка: БТА
София,  
09.03.2024 17:01
 (БТА)

Първенство на България по футбол, мачове от 24-ия кръг:

ЦСКА 1949 - ЦСКА-София - 1:2 (1:0)
голмайстори: 1:0 Евгений Сердюк 11, 1:1 Данило Асприля 66, 1:2 Олаус Яир Скаршем 90+4
червен картон: Неделко Пишчевич 45 (ЦСКА 1948)

Локомотив София - Славия        1:2 (1:0)
голмайстори: 1:0 Антони Иванов 24, 1:2 Владимир Николов 47, 63

по-късно днес:
Берое - Черно море

от петък:
Локомотив Пловдив - Етър       3:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Димитър Илиев 60, 2:0 Мичи Нтело 79, 3:0 Ангел Лясков 90+4

неделя: 
Ботев Враца - Арда Кърджали
Левски - Крумовград
Ботев Пловдив - Лудогорец

понеделник: 
Пирин - Хебър

временно класиране:
 1. Лудогорец        22  16  3   3  55:13   51 точки
 2. Черно море       23  15  6   2  39:20   51     
 3. ЦСКА-София       24  15  6   3  38:13   51
 4. Левски           23  13  5   5  37:16   44
 5. Локомотив (Пд)   24  13  5   6  41:27   44
 6. ЦСКА 1948        32  10  7   6  26:20   37
 7. Крумовград       23  10  3  10  27:30   33
 8. Ботев (Пд)       23   9  6   8  38:27   33
 9. Арда             23   9  5   9  24:21   32
10. Славия           24   8  5  11  23:36   29
11. Локомотив (Сф)   24   7  4  13  20:40   25
12. Берое            23   7  4  12  17:33   25
13. Хебър            23   6  4  12  22:31   23
14. Пирин            23   5  5  13  16:34   20
15. Ботев (Враца)    23   4  1  18  14:35   13
16. Етър             24   2  4  18  14:45   10

 

/ИК/

Свързани новини

09.03.2024 17:26

Николай Панайотов: "Не заслужавахме да загубим"

ЦСКА 1948 имаше по-чистите положения и не заслужаваше да загуби срещу ЦСКА-София в мача от 24-ия кръг на българската футболна efbet Лига, заяви старши треньорът Николай Панайотов. Това се случи след обрат през второто полувреме, в което домакините
09.03.2024 17:19

В края на сезона най-важни са резултатите, категоричен е Ел Маестро

В края на сезона резултатите са най-важни, заяви старши треньорът на ЦСКА-София Нестор Ел Маестро след победата на вицешампионите с 2:1 срещу ЦСКА 1948 в мач от 24-ия кръг на българското първенство по футбол. "Резултатът е най-важен. Защитавахме се
09.03.2024 17:05

ЦСКА-София победи ЦСКА 1948 като гост с гол на Скаршем в добавеното време

Първенство на България по футбол, мач от 24-ия кръг на efbet Лига между отборите на ЦСКА 1948 и ЦСКА-София: ЦСКА 1948 - ЦСКА-София - 1:2 (1:0)голмайстори: 1:0 Евгений Сердюк 11, 1:1 Данило Асприля 66, 1:2 Олаус Яир Скаршем 90+4жълти картони: Неделко

news.modal.header

news.modal.text

Към 18:15 на 09.03.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация