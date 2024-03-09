ЦСКА-София спечели ключови три точки срещу ЦСКА 1948

В края на сезона резултатите са най-важни, заяви старши треньорът на ЦСКА-София Нестор Ел Маестро след победата на вицешампионите с 2:1 срещу ЦСКА 1948 в мач от 24-ия кръг на българското първенство по футбол. "Резултатът е най-важен. Защитавахме се