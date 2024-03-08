Подробно търсене

Локомотив Пловдив достигна до домакински успех срещу Етър във футболния шампионат

Асен Даскалов
Локомотив Пловдив достигна до домакински успех срещу Етър във футболния шампионат
Локомотив Пловдив достигна до домакински успех срещу Етър във футболния шампионат
снимка: БТА
София,  
08.03.2024 20:22
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, мачове от 24-ия кръг:

Локомотив Пловдив - Етър       3:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Димитър Илиев 60, 2:0 Мичи Нтело 79, 3:0 Ангел Лясков 90+4

събота:
Локомотив София - Славия
ЦСКА 1948 - ЦСКА-София
Берое - Черно море

неделя: 
Ботев Враца - Арда Кърджали
Левски - Крумовград
Ботев Пловдив - Лудогорец

понеделник: 
Пирин - Хебър

временно класиране:
 1. Лудогорец        22  16  3   3  55:13   51 точки
 2. Черно море       23  15  6   2  39:20   51     
 3. ЦСКА-София       23  14  6   3  36:12   48
 4. Левски           23  13  5   5  37:16   44
 5. Локомотив (Пд)   24  13  5   6  41:27   44
 6. ЦСКА 1948        22  10  7   5  25:18   37
 7. Крумовград       23  10  3  10  27:30   33
 8. Ботев (Пд)       23   9  6   8  38:27   33
 9. Арда             23   9  5   9  24:21   32
10. Славия           23   7  5  11  21:35   26
11. Локомотив (Сф)   23   7  4  12  19:38   25
12. Берое            23   7  4  12  17:33   25
13. Хебър            23   6  4  12  22:31   23
14. Пирин            23   5  5  13  16:34   20
15. Ботев (Враца)    23   4  1  18  14:35   13
16. Етър             24   2  4  18  14:45   10

/ИК/

news.modal.header

news.modal.text

Към 20:50 на 08.03.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация