Шеф на Байер отговори на въпрос за бъдещето на Шаби Алонсо

Спортният директор на Байер Симон Ролфес коментира бъдещето на старши треньора Шаби Алонсо.

„Оставам спокоен и оптимист. Най-важното за треньорите е те да се чувстват комфортно и да имат чувството, че са на правилното място. Шаби е говорил за това много пъти“, каза Ролфес пред Frankfurter Rundschau.

Алонсо пое Байер Леверкузен през октомври 2022 г. Под негово ръководство отборът заема първо място в класирането на немското първенство този сезон, като спечели 61 точки в 23 кръга.