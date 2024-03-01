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Шеф на Байер отговори на въпрос за бъдещето на Шаби Алонсо

Боян Денчев
Шеф на Байер отговори на въпрос за бъдещето на Шаби Алонсо
Шеф на Байер отговори на въпрос за бъдещето на Шаби Алонсо
снимка: АР, Martin Meissner
Леверкузен,  
01.03.2024 12:46
 (БТА)

Спортният директор на Байер Симон Ролфес коментира бъдещето на старши треньора Шаби Алонсо.

„Оставам спокоен и оптимист. Най-важното за треньорите е те да се чувстват комфортно и да имат чувството, че са на правилното място. Шаби е говорил за това много пъти“, каза Ролфес пред Frankfurter Rundschau.

Алонсо пое Байер Леверкузен през октомври 2022 г. Под негово ръководство отборът заема първо място в класирането на немското първенство този сезон, като спечели 61 точки в 23 кръга.

/БД/

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