Пловдивчанинът Георги Стоянов е изпратен на една от интересните срещи във Втора лига през уикенда между Монтана и Спартак (Плевен)

site.btaПловдивчанинът Георги Стоянов е изпратен на една от интересните срещи във Втора лига през уикенда между Монтана и Спартак (Плевен)
Първенство на България по футбол, съдийски назначения 23-ти кръг Втора лига
2 март 2024 г., събота, 15:30 ч.
ФК Литекс Ловеч - ФК Марек 1915 (Дупница)
ГС: Тодор Недялков Киров АС1: Теодор Пешев Петров АС2: Кристиян Ботев Минков
4-ТИ: Борис Борисов Попов
СН: Йосиф Петров Ронков
2 март 2024 г., събота, 15:30 ч.
ПФК Добруджа 1919 - Спортист (Своге)
ГС: Красимир Маргаритов Кръстев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ: Стилян Стоянов Колев
СН: Радослав Тодоров Станев
2 март 2024 г., събота, 15:30 ч.
Дунав Русе - ФК Черноморец 1919 (Бургас)
ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Викторов Михайлов
4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски
СН: Тихомир Георгиев Боболов
2 март 2024 г., събота, 15:30 ч.
ПФК Марица 1921 (Пловдив) – ОФК Бдин 1923 (Видин)
ГС: Мартин Иванов Марков АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Ангел Бориславов Станчев
4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева
СН: Камен Михайлов Алексиев
2 март 2024 г., събота, 15:30 ч.
ПФК Монтана 1921 - ОФК Спартак Пл
ГС: Георги Петров Стоянов АС1: Цветан Гошов Горанов АС2: Атанас Димитров Пилатов
4-ТИ: Георги Георгиев Спасов
СН: Тихомир Димитров Костовски
2 март 2024 г., събота, 15:30 ч.
Спартак 1918 (Варна) - ОФК Беласица
ГС: Владимир Николаев Кирилов АС1: Мартин Тодоров Мачев АС2: Венцислав Бориславов Банчев
4-ТИ: Мартин Живков Великов
СН: Георги Крумов Виделов
4 март 2024 г., понеделник, 12:15 ч.
ПФК Септември Сф - ОФК Янтра 2019 (Габрово)
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Димитър Валентинов Мекушин
4-ТИ: Вилиян Весков Видинов
СН: Александър Костадинов Костадинов
4 март 2024 г., понеделник, 15:30 ч.
ФК Струмска слава 1927 - ЦСКА 1948 II (София)
ГС: Геро Георгиев Писков АС1: Стоян Иванов Стоянов АС2: Марин Иванов Бонев
4-ТИ: Иво Димитров Исаев
СН: Веселин Мишев Добриянов
4 март 2024 г., понеделник, 15:30 ч.
ФК Черноморец Балчик - ПФК Лудогорец II (Разград)
ГС: Светослав Иванов Лазаров АС1: Васил Стоянов Шавов АС2: Димо Неделчев Стоянов
4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров
СН: Димитър Панайотов Костов
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
/АВ/
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