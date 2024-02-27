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Пловдивчанинът Георги Стоянов е изпратен на една от интересните срещи във Втора лига през уикенда между Монтана и Спартак (Плевен)

Атанас Василев
Пловдивчанинът Георги Стоянов е изпратен на една от интересните срещи във Втора лига през уикенда между Монтана и Спартак (Плевен)
Пловдивчанинът Георги Стоянов е изпратен на една от интересните срещи във Втора лига през уикенда между Монтана и Спартак (Плевен)
снимка: Фейсбук-страница на Монтана
София,  
27.02.2024 18:37
 (БТА)

Първенство на България по футбол, съдийски назначения 23-ти кръг Втора лига
2 март 2024 г., събота, 15:30 ч.
ФК Литекс Ловеч - ФК Марек 1915 (Дупница)
ГС:    Тодор Недялков Киров    АС1:    Теодор Пешев Петров    АС2:    Кристиян Ботев Минков
4-ТИ:    Борис Борисов Попов                
СН:    Йосиф Петров Ронков     
 
2 март 2024 г., събота, 15:30 ч.
ПФК Добруджа 1919 - Спортист (Своге)
ГС:    Красимир Маргаритов Кръстев    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ:    Стилян Стоянов Колев                
СН:    Радослав Тодоров Станев     
 
2 март 2024 г., събота, 15:30 ч.
Дунав Русе - ФК Черноморец 1919 (Бургас)
ГС:    Любослав Бисеров Любомиров    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Мартин Викторов Михайлов
4-ТИ:    Любомир Николаев Вушовски                
СН:    Тихомир Георгиев Боболов     
 
2 март 2024 г., събота, 15:30 ч.
ПФК Марица 1921 (Пловдив) – ОФК Бдин 1923 (Видин)
ГС:    Мартин Иванов Марков    АС1:    Красимир Владимиров Миланов    АС2:    Ангел Бориславов Станчев
4-ТИ:    Кристина Георгиева Георгиева                
СН:    Камен Михайлов Алексиев     
 
2 март 2024 г., събота, 15:30 ч.
ПФК Монтана 1921 - ОФК Спартак Пл
ГС:    Георги Петров Стоянов    АС1:    Цветан Гошов Горанов    АС2:    Атанас Димитров Пилатов
4-ТИ:    Георги Георгиев Спасов                
СН:    Тихомир Димитров Костовски     
 
2 март 2024 г., събота, 15:30 ч.
Спартак 1918 (Варна) - ОФК Беласица
ГС:    Владимир Николаев Кирилов    АС1:    Мартин Тодоров Мачев    АС2:    Венцислав Бориславов Банчев
4-ТИ:    Мартин Живков Великов                
СН:    Георги Крумов Виделов     
 
4 март 2024 г., понеделник, 12:15 ч.
ПФК Септември Сф - ОФК Янтра 2019 (Габрово)
ГС:    Мариян Георгиев Гребенчарски    АС1:    Тодор Василев Вуков    АС2:    Димитър Валентинов Мекушин
4-ТИ:    Вилиян Весков Видинов                
СН:    Александър Костадинов Костадинов     
 
4 март 2024 г., понеделник, 15:30 ч.
ФК Струмска слава 1927 - ЦСКА 1948 II (София)
ГС:    Геро Георгиев Писков    АС1:    Стоян Иванов Стоянов    АС2:    Марин Иванов Бонев
4-ТИ:    Иво Димитров Исаев                
СН:    Веселин Мишев Добриянов     
 
4 март 2024 г., понеделник, 15:30 ч.
ФК Черноморец Балчик - ПФК Лудогорец II (Разград)
ГС:    Светослав Иванов Лазаров    АС1:    Васил Стоянов Шавов    АС2:    Димо Неделчев Стоянов
4-ТИ:    Кристиян Младенов Тодоров                
СН:    Димитър Панайотов Костов     
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

/АВ/

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Към 19:02 на 27.02.2024 Новините от днес

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