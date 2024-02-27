Пловдивчанинът Георги Стоянов е изпратен на една от интересните срещи във Втора лига през уикенда между Монтана и Спартак (Плевен)

Първенство на България по футбол, съдийски назначения 23-ти кръг Втора лига

2 март 2024 г., събота, 15:30 ч.

ФК Литекс Ловеч - ФК Марек 1915 (Дупница)

ГС: Тодор Недялков Киров АС1: Теодор Пешев Петров АС2: Кристиян Ботев Минков

4-ТИ: Борис Борисов Попов

СН: Йосиф Петров Ронков



2 март 2024 г., събота, 15:30 ч.

ПФК Добруджа 1919 - Спортист (Своге)

ГС: Красимир Маргаритов Кръстев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Милен Дончев Арабаджиев

4-ТИ: Стилян Стоянов Колев

СН: Радослав Тодоров Станев



2 март 2024 г., събота, 15:30 ч.

Дунав Русе - ФК Черноморец 1919 (Бургас)

ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Викторов Михайлов

4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски

СН: Тихомир Георгиев Боболов



2 март 2024 г., събота, 15:30 ч.

ПФК Марица 1921 (Пловдив) – ОФК Бдин 1923 (Видин)

ГС: Мартин Иванов Марков АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Ангел Бориславов Станчев

4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева

СН: Камен Михайлов Алексиев



2 март 2024 г., събота, 15:30 ч.

ПФК Монтана 1921 - ОФК Спартак Пл

ГС: Георги Петров Стоянов АС1: Цветан Гошов Горанов АС2: Атанас Димитров Пилатов

4-ТИ: Георги Георгиев Спасов

СН: Тихомир Димитров Костовски



2 март 2024 г., събота, 15:30 ч.

Спартак 1918 (Варна) - ОФК Беласица

ГС: Владимир Николаев Кирилов АС1: Мартин Тодоров Мачев АС2: Венцислав Бориславов Банчев

4-ТИ: Мартин Живков Великов

СН: Георги Крумов Виделов



4 март 2024 г., понеделник, 12:15 ч.

ПФК Септември Сф - ОФК Янтра 2019 (Габрово)

ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Димитър Валентинов Мекушин

4-ТИ: Вилиян Весков Видинов

СН: Александър Костадинов Костадинов



4 март 2024 г., понеделник, 15:30 ч.

ФК Струмска слава 1927 - ЦСКА 1948 II (София)

ГС: Геро Георгиев Писков АС1: Стоян Иванов Стоянов АС2: Марин Иванов Бонев

4-ТИ: Иво Димитров Исаев

СН: Веселин Мишев Добриянов



4 март 2024 г., понеделник, 15:30 ч.

ФК Черноморец Балчик - ПФК Лудогорец II (Разград)

ГС: Светослав Иванов Лазаров АС1: Васил Стоянов Шавов АС2: Димо Неделчев Стоянов

4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров

СН: Димитър Панайотов Костов

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.