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Драгомир Драганов получи наряд за дербито от футболното първенство между ЦСКА-София и Лудогорец

Ивайло Георгиев
Драгомир Драганов получи наряд за дербито от футболното първенство между ЦСКА-София и Лудогорец
Драгомир Драганов получи наряд за дербито от футболното първенство между ЦСКА-София и Лудогорец
Драганов преди началото на мач между ЦСКА-София и Левски (2:0) на 7 юни 2023 / Снимка: БТА
София,  
06.12.2023 10:55
 (БТА)

Драгомир Драганов ще ръководи дербито от 20-ия кръг на българската футболна efbet Лига между фаворитите за титлата ЦСКА-София и Лудогорец, реши Съдийската комисия (СК) към Българския футболен съюз (БФС).

Това ще бъде пети мач в кариерата на Драганов между ЦСКА-София и Лудогорец за първенство, но първи на стадион "Българска армия". Под негово ръководство двата отбора имат две нулеви равенства през 2019, една победа на Лудогорец с 1:0 през 2021 и една победа на ЦСКА-София с 2:1 през 2017. В този мач Драганов гони с червен картон Фернандо Каранга, след като нападателят вкарва за 1:1.

През тази година Драганов има по един наряд за ЦСКА-София и Лудогорец като главен рефер. "Червените" спечелиха с 2:1 срещу Пирин, а "орлите" разгромиха Берое с 5:0.

Помощници на Драганов ще бъдат Георги Тодоров и Диян Вълков, а четвърти съдия - Васимир Ел-Хатиб. Главен ВАР арбитър ще бъде Волен Чинков, който получи асистенти Мартин Маргаритов и Валентин Добрев.

Съдийски назначения за 20-ия кръг на efbet Лига:
9 декември, събота, 12:30 часа:
ФК Локомотив 1929 - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Владимир Вълков Вълков    
АС1: Мартин Руменов Ангелов    
АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ти: Ивайло Красимиров Ненков    
ВАР: Георги Юлиянов Иванов    
АВАР: Мирослав Максимов Иванов
СН: Радан Василев Мирянов     
 
9 декември, събота, 15:00 часа:
ПФК Черно море - ПФК Славия 1913
ГС: Георги Николов Кабаков    
АС1: Йордан Петров Петров    
АС2: Светослав Колев Енчев
4-ти: Красен Иванов Георгиев    
ВАР: Кристиян Николов Колев    
АВАР: Светослав Станимиров Стойчев
СН: Мартин Живков Богдев     
 
9 декември, събота, 17:30 часа:
ПФК Ботев Враца - ПФК Левски
ГС: Георги Димитров Давидов    
АС1: Никифор Деянов Велков    
АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ти: Михаел Петков Павлов    
ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб    
АВАР: Владимир Ангелов Велев
СН: Константин Делов Писков     
 
10 декември, неделя, 12:30 часа:
ФК ЦСКА 1948 - ФК Крумовград
ГС: Радослав Петров Гидженов    
АС1: Георги Любомиров Минев    
АС2: Георги Валентинов Стамболджиев
4-ти: Венцислав Георгиев Митрев    
ВАР: Иво Венциславов Андреев    
АВАР: Иво Николаев Колев
СН: Георги Владимиров Игнатов     
 
10 декември, неделя, 15:00 часа:
ПФК Ботев АД - ФК Хебър 1918
ГС: Георги Милков Гинчев    
АС1: Илиян Петров Капарашев    
АС2: Милен Дончев Арабаджиев
4-ти: Мустафа Севди Шефкет    
ВАР: Валентин Станчев Железов    
АВАР: Станимир Илков Илков
СН: Георги Василев Йорданов     
 
10 декември 2023, неделя, 17:45 часа:
ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Драгомир Димитров Драганов    
АС1: Георги Пламенов Тодоров    
АС2: Диян Христов Вълков
4-ти: Васимир Маруан Ел-Хатиб    
ВАР: Волен Валентинов Чинков    
АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов
СН: Валентин Желев Добрев     
 
11 декември 2023 г., понеделник, 15:00 ч.
ПФК Локомотив Пловдив 1926 - ОФК Пирин ЕООД
ГС: Иво Венциславов Андреев    
АС1: Дениз Пиринов Соколов    
АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ти: Стоян Панталеев Арсов    
ВАР: Станимир Лозанов Тренчев    
АВАР: Станислав Лазаров Станев
СН: Георги Крумов Виделов     
 
11 декември, понеделник, 17:30 часа:
ПФК Берое - Стара Загора - ФК Етър ВТ
ГС: Никола Антонов Попов    
АС1: Мартин Емилов Венев    
АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов    
ВАР: Георги Николов Кабаков    
АВАР: Димо Стоянов Димов
СН: Георги Генов Нарлев     

/ГК/

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