Драгомир Драганов получи наряд за дербито от футболното първенство между ЦСКА-София и Лудогорец

Драгомир Драганов ще ръководи дербито от 20-ия кръг на българската футболна efbet Лига между фаворитите за титлата ЦСКА-София и Лудогорец, реши Съдийската комисия (СК) към Българския футболен съюз (БФС).

Това ще бъде пети мач в кариерата на Драганов между ЦСКА-София и Лудогорец за първенство, но първи на стадион "Българска армия". Под негово ръководство двата отбора имат две нулеви равенства през 2019, една победа на Лудогорец с 1:0 през 2021 и една победа на ЦСКА-София с 2:1 през 2017. В този мач Драганов гони с червен картон Фернандо Каранга, след като нападателят вкарва за 1:1.

През тази година Драганов има по един наряд за ЦСКА-София и Лудогорец като главен рефер. "Червените" спечелиха с 2:1 срещу Пирин, а "орлите" разгромиха Берое с 5:0.

Помощници на Драганов ще бъдат Георги Тодоров и Диян Вълков, а четвърти съдия - Васимир Ел-Хатиб. Главен ВАР арбитър ще бъде Волен Чинков, който получи асистенти Мартин Маргаритов и Валентин Добрев.

Съдийски назначения за 20-ия кръг на efbet Лига:

9 декември, събота, 12:30 часа:

ФК Локомотив 1929 - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Владимир Вълков Вълков

АС1: Мартин Руменов Ангелов

АС2: Красимир Владимиров Миланов

4-ти: Ивайло Красимиров Ненков

ВАР: Георги Юлиянов Иванов

АВАР: Мирослав Максимов Иванов

СН: Радан Василев Мирянов



9 декември, събота, 15:00 часа:

ПФК Черно море - ПФК Славия 1913

ГС: Георги Николов Кабаков

АС1: Йордан Петров Петров

АС2: Светослав Колев Енчев

4-ти: Красен Иванов Георгиев

ВАР: Кристиян Николов Колев

АВАР: Светослав Станимиров Стойчев

СН: Мартин Живков Богдев



9 декември, събота, 17:30 часа:

ПФК Ботев Враца - ПФК Левски

ГС: Георги Димитров Давидов

АС1: Никифор Деянов Велков

АС2: Мартин Тодоров Мачев

4-ти: Михаел Петков Павлов

ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб

АВАР: Владимир Ангелов Велев

СН: Константин Делов Писков



10 декември, неделя, 12:30 часа:

ФК ЦСКА 1948 - ФК Крумовград

ГС: Радослав Петров Гидженов

АС1: Георги Любомиров Минев

АС2: Георги Валентинов Стамболджиев

4-ти: Венцислав Георгиев Митрев

ВАР: Иво Венциславов Андреев

АВАР: Иво Николаев Колев

СН: Георги Владимиров Игнатов



10 декември, неделя, 15:00 часа:

ПФК Ботев АД - ФК Хебър 1918

ГС: Георги Милков Гинчев

АС1: Илиян Петров Капарашев

АС2: Милен Дончев Арабаджиев

4-ти: Мустафа Севди Шефкет

ВАР: Валентин Станчев Железов

АВАР: Станимир Илков Илков

СН: Георги Василев Йорданов



10 декември 2023, неделя, 17:45 часа:

ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Драгомир Димитров Драганов

АС1: Георги Пламенов Тодоров

АС2: Диян Христов Вълков

4-ти: Васимир Маруан Ел-Хатиб

ВАР: Волен Валентинов Чинков

АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов

СН: Валентин Желев Добрев



11 декември 2023 г., понеделник, 15:00 ч.

ПФК Локомотив Пловдив 1926 - ОФК Пирин ЕООД

ГС: Иво Венциславов Андреев

АС1: Дениз Пиринов Соколов

АС2: Павлин Цветанов Михайлов

4-ти: Стоян Панталеев Арсов

ВАР: Станимир Лозанов Тренчев

АВАР: Станислав Лазаров Станев

СН: Георги Крумов Виделов



11 декември, понеделник, 17:30 часа:

ПФК Берое - Стара Загора - ФК Етър ВТ

ГС: Никола Антонов Попов

АС1: Мартин Емилов Венев

АС2: Петър Велизаров Митрев

4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов

ВАР: Георги Николов Кабаков

АВАР: Димо Стоянов Димов

СН: Георги Генов Нарлев