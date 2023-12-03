Лудогорец разгроми Ботев (Враца)

Лудогорец има различна класа от Ботев, заяви старши треноьрът на тима от Враца - Христо Янев. Неговият отбор допусна само един гол до почивката на "Хювефарма Арена", но през втората част шампионите вкараха още четири за крайното 5:0. "Лудогорец