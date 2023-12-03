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Лудогорец разгроми Ботев (Враца)

Ивайло Георгиев
Лудогорец разгроми Ботев (Враца)
Лудогорец разгроми Ботев (Враца)
Снимка: БТА
Разград,  
03.12.2023 17:08
 (БТА)

Първенство на България по футбол, срещи от 19-ия кръг:

Лудогорец (Разград) - Ботев (Враца) - 5:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Квадво Дуа 20, 2:0 Якуб Пьотровски 56, 3:0 Якуб Пьотровски 59, 4:0 Матияс Тисера 74, 5:0 Тодор Неделев 88

Пирин (Благоевград) - Локомотив (София) - 1:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Аймен Суда 45, 1:1 Калоян Кръстев 90+6

От 17:45 часа:
Крумовград - Берое (Стара Загора)

от събота:
Левски - Локомотив (Пловдив) - 3:0 (2:0)
голмайстори: 1:0 Кристиан Димитров 15, 2:0 Уелтън 83, 3:0 Рикардиньо 85-дузпа

Етър (Велико Търново) - Черно море (Варна) - 2:1 (0:0)
голмайстори: 0:1 Влатко Дробаров 59, 1:1 Мартин Тошев 90+5 от дузпа, 2:1 Васил Панайотов 90+8
червен картон: Мазир Сула 87 (Черно море)

Хебър - ЦСКА 1948 - 1:3 (0:1)
голмайстори: 0:1 Георги Русев 19, 0:2 Ивайло Чочев 53, 0:3 Педриньо 68, 1:3 Георги Николов 78
червен картон: Генадий Ганев (ЦСКА 1948) 57

от петък:
Арда (Кърджали) - Ботев (Пловдив) - 0:2 (0:0)
голмайстори: 0:1 Емануел Уме 63, 0:2 Янис Карабельов 79

Славия - ЦСКА-София               - 1:1 (0:0)
голмайстори: 0:1 Мартин Георгиев 67-автогол, 1:1 Роберто Райчев 86

      временно класиране:

 1. ЦСКА-София       19 12   6   1   39:10   42 точки
 2. Черно море       19 12   6   1   32:16   42
 3. Лудогорец        18 12   3   3   47:12   39 
 4. Локомотив (Пд)   19 10   5   4   31:21   35
 5. ЦСКА 1948        17  9   5   3   22:11   32 
 6. Левски           19  9   5   5   29:15   32
 7. Арда             18  8   4   6   22:14   28
 8. Ботев (Пд)       19  7   5   7   32:23   26
 9. Берое            18  7   3   8   17:24   24
10. Славия           19  6   3   10  15:29   21
11. Хебър            19  5   5   9   20:27   20
12. Локомотив (Сф)   19  5   4   10  16:34   19 
13. Крумовград       18  5   3   10  16:28   18
14. Пирин            19  4   4   11  13:28   16  
15. Ботев (Вр)       19  4   1   14  12:37   13
16. Етър             19  2   2   15  12:37    8

 

 

/KM/

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