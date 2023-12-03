Лудогорец разгроми Ботев (Враца)

site.btaЛудогорец разгроми Ботев (Враца)
Първенство на България по футбол, срещи от 19-ия кръг:
Лудогорец (Разград) - Ботев (Враца) - 5:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Квадво Дуа 20, 2:0 Якуб Пьотровски 56, 3:0 Якуб Пьотровски 59, 4:0 Матияс Тисера 74, 5:0 Тодор Неделев 88
Пирин (Благоевград) - Локомотив (София) - 1:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Аймен Суда 45, 1:1 Калоян Кръстев 90+6
От 17:45 часа:
Крумовград - Берое (Стара Загора)
от събота:
Левски - Локомотив (Пловдив) - 3:0 (2:0)
голмайстори: 1:0 Кристиан Димитров 15, 2:0 Уелтън 83, 3:0 Рикардиньо 85-дузпа
Етър (Велико Търново) - Черно море (Варна) - 2:1 (0:0)
голмайстори: 0:1 Влатко Дробаров 59, 1:1 Мартин Тошев 90+5 от дузпа, 2:1 Васил Панайотов 90+8
червен картон: Мазир Сула 87 (Черно море)
Хебър - ЦСКА 1948 - 1:3 (0:1)
голмайстори: 0:1 Георги Русев 19, 0:2 Ивайло Чочев 53, 0:3 Педриньо 68, 1:3 Георги Николов 78
червен картон: Генадий Ганев (ЦСКА 1948) 57
от петък:
Арда (Кърджали) - Ботев (Пловдив) - 0:2 (0:0)
голмайстори: 0:1 Емануел Уме 63, 0:2 Янис Карабельов 79
Славия - ЦСКА-София - 1:1 (0:0)
голмайстори: 0:1 Мартин Георгиев 67-автогол, 1:1 Роберто Райчев 86
временно класиране:
1. ЦСКА-София 19 12 6 1 39:10 42 точки 2. Черно море 19 12 6 1 32:16 42 3. Лудогорец 18 12 3 3 47:12 39 4. Локомотив (Пд) 19 10 5 4 31:21 35 5. ЦСКА 1948 17 9 5 3 22:11 32 6. Левски 19 9 5 5 29:15 32 7. Арда 18 8 4 6 22:14 28 8. Ботев (Пд) 19 7 5 7 32:23 26 9. Берое 18 7 3 8 17:24 24 10. Славия 19 6 3 10 15:29 21 11. Хебър 19 5 5 9 20:27 20 12. Локомотив (Сф) 19 5 4 10 16:34 19 13. Крумовград 18 5 3 10 16:28 18 14. Пирин 19 4 4 11 13:28 16 15. Ботев (Вр) 19 4 1 14 12:37 13 16. Етър 19 2 2 15 12:37 8
/KM/
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