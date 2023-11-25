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Ботев Враца нанесе трета загуба на Локомотив Пловдив през сезона

Георги Крумов
Ботев Враца нанесе трета загуба на Локомотив Пловдив през сезона
Ботев Враца нанесе трета загуба на Локомотив Пловдив през сезона
снимка: БТА
Враца,  
25.11.2023 14:45
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от 18-ия кръг в Първа лига:  

Ботев Враца - Локомотив Пловдив - 2:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Даниел Генов 20, 2:0 Марко Мажуга 58  

по-късно днес:
15:00 часа: Ботев (Пловдив) - Пирин (Благоевград)
17:30 часа: ЦСКА-София - Етър (Велико Търново)

в неделя:
12:45 часа: ЦСКА 1948 (София) - Арда (Кърджали)
15:15 часа: Лудогорец (Разград) - Славия (София)
17:45 часа: Черно море (Варан) - Крумовград

в понеделник:
17:30 часа: Локомотив 1929 (София) - Левски (София)

от петък:
Берое (Стара Загора) - Хебър (Пазарджик)	 2:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Сантяго Годой 34, 1:1 Ангел Бастунов 55, 2:1 Сегундо Пачаме 64
червен картон: Сантяго Годой (Берое) - 90+1 минута

    временно класиране:
 1. ЦСКА-София       17 11   5   1   27:9    38 точки
 2. Черно море       17 10   6   1   27:13   36
 3. Лудогорец        17 11   3   2   40:9    36 
 4. Локомотив (Пд)   18 10   5   3   31:18   35
 5. Арда             16  8   4   4   22:9    28
 6. Левски           17  8   4   5   24:13   28
 7. ЦСКА 1948        15  7   5   3   16:10   26 
 8. Берое            18  7   3   8   17:24   24
 9. Хебър            18  5   5   8   19:24   20
10. Ботев (Пд)       17  5   5   7   27:22   20
11. Крумовград       17  5   3   9   14:25   18
12. Локомотив (Сф)   17  5   2   10  13:31   17
13. Славия           17  5   2   10  11:26   17
14. Пирин            17  4   3   10  11:24   15
15. Ботев (Вр)       18  4   1   13  12:32   13
16. Етър             17  2   2   13  11:33    8

/ГК/

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