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Славия победи Етър с гол от дузпа на Тони Тасев

Асен Даскалов
Славия победи Етър с гол от дузпа на Тони Тасев
Славия победи Етър с гол от дузпа на Тони Тасев
снимка: БТА
София,  
06.11.2023 17:25
 (БТА) 
efbet Лига, XVI кръг

Ботев (Враца) - Локомотив (София) - 0:2 (0:1)
голмайстори: 0:1 Гонсало Кардосо 30, 0:2 Антони Иванов 60 

Славия - Етър                     - 1:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Тони Тасев 18-дузпа

От 18:00 часа
ЦСКА-София - Хебър

в неделя:
Лудогорец - Крумовград - 1:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Квадва Дуа 16

Във вторник от 15:00 часа:
Черно море - Арда

От 17:30 часа:
ЦСКА 1948 - Левски

от петък:
Ботев (Пловдив) - Локомотив (Пловдив) - 0:0
Берое - Пирин - 0:0

Класиране:
1. Лудогорец        15 10   3   2   36:9    33
2. ЦСКА-София       15  9   5   1   2078    32 
3. Черно море       15  9   5   1   25:12   32
4. Локомотив (Пд)   16  9   5   2   29:15   32
5. Левски           15  8   3   4   23:11   27
6. Арда             14  7   4   3   21:8    25
7. ЦСКА 1948        13  6   5   2   14:8    23
8. Берое            16  6   3   7   15:22   21
9. Ботев (Пд)       16  5   4   7   26:21   19
10. Хебър           15  5   4   6   17:18   19
11. Крумовград      16  5   3   8   13:21   18
12. Локомотив (Сф)  16  5   2   9   12:29   17
13. Славия          16  4   2   10  10:26   14
14. Пирин           16  3   3   10  9:23    12
15. Ботев (Вр)      16  3   1   12  10:31   10
16. Етър            16  2   2   12  11:29    8

/ГК/

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